Величие разбилось о мамин взгляд. Как арестовывали подростков по делу о жестком убийстве школьницы

«Фонтанка.ру»

Суд в Петербурге арестовал двух подростков по делу о жестоком убийстве. Ближайшие два месяца Илья и Анфиса проведут в следственном изоляторе. Вместо экзаменов в школе и выпускных им предстоят допросы и экспертизы. Так начнётся их взрослая жизнь.



В холе Красногвардейского суда сидела женщина в чёрном. Кепка и медицинская маска скрывали ее лицо. Взгляд она прятала в телефон и то и дело, что-то кому-то писала, стуча розовыми и голубыми ногтями по экрану. Рядом с женщиной на полу стояла пухлая пляжная сумка, содержимое в ней было завёрнуто в плотный пакет. Не разобрать, что внутри, но и так понятно — это вещи для ее сына, который уже взрослым вернётся в свою детскую комнату.



16-летнего Илью, подозреваемого в убийстве молотком, публика увидела длинноволосым, в позе с руками на груди. Даже с заблюренным лицом читалась уверенность подростка в себе. Он не отрицал своего «величия» и даже с улыбкой рассказывал, как наносил 20 ударов молотком. В суд его доставили в другом образе. Худой, обритый налысо, в пиджаке и спортивных штанах. Персонаж то ли из клипа Shortparis, то ли из «Капитана Волконогова». Страшно.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Судья зачитывал решение об аресте, а мать сверлила сына взглядом. Илья глаз так и не поднял. Когда его уводили, ожидающих другие заседания попросили покинуть коридор. Одна из женщин не выдержала, достала телефон и начала снимать.



— Ладно, у них работа такая, ты то чо снимаешь?,— спросил кто-то из толпы.

— Разговоров-то сколько было… дохлого какого-то провели.

Мама Ильи общаться с журналистами отказалась.

Екатерина, мама Анфисы, последние сутки отбивалась от корреспондентов, которые замучили ее и соседей стуком в двери. Резкими движениями она в белом пальто вошла в холл суда. Увидев толпу журналистов, словно столкнулась с невидимой стеной: «Твою мать! А эти чо тоже будут на мере?».

Екатерина увела маму Ильи на разговор, телекамеры пошли следом. Она не выдержала и такими же резкими движениями встала перед объективами и заявила, что будет говорить. Своей смелостью она на пару секунд ошарашила журналистов, в холле повисла тишина.



По словам Екатерины, дочь пришла домой и рассказала ей ужасные подробности произошедшего в лесу у Парголово. Затем семья якобы связалась с родными убитой девочки и обратилась в полицию.

— Это ребёнок, который учился на 4 и 5, который готовился к выпускным экзаменам. Была послушна всегда и никогда не была замечена ни в каких выпивках и наркотиках. Ребёнок абсолютно не был в группе риска, — отметила Екатерина, добавив, что с Ильёй родители не были знакомы. Дочь оккультной темой не интересовалась.

— Вообще это нормально? — выдавил один из журналистов.



— Я думаю, никто из здравомыслящих людей не скажет, что это нормально. Какие у меня могут быть идеи, почему это произошло? Я сама в таком же ужасе, почему мой ребёнок попал в такую ситуацию. И желаю всем родителям, чтобы никогда в жизни их дети не попадали в такую ситуацию. Родители, будьте бдительны и следите за своими детьми.

В зал Анфису ввели в пальто с капюшоном, её усадили в клетку. Полицейский помог достать из кармана ингалятор. В другом кармане пальто осталась бутылка с водой.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Если плохо станет, мне скажешь», — сказал полицейский. Его коллега не спускала с глаз с девочки, следила, чтобы с ней все было в порядке. Лица школьницы не было видно, но и так понятно — ревела. Из-под капюшона периодически доносились всхлипывания.



После задержания Анфиса рассказала, что знала о планах Ильи. Но не воспринимала их всерьёз, даже когда он позвал её покупать лопату и копать яму. На вопрос о том, почему она не заявила в полицию, Анфиса якобы призналась, что боялась Ильи и его реакции.

Мама девочки и её адвокат просили у суда меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама Анфиса против ареста не возражала. Защита не будет обжаловать решение суда.

Пока по душным коридорам водили в наручниках 16-летнего Илью и 15-летнюю Анфису, за забором у здания суда на школьной площадке играли в футбол их одногодки. Точно такие же, обычные подростки.

