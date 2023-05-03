«Я доказал свое величие». В Петербурге подросток забил молотком и закопал школьницу

16-летний заманил 13-летнюю знакомую в лес. Заранее выкопал яму, убил под видео, закопал. Ему помогала 15-летняя. Потом написал пост в Telegram о своем превосходстве. Он задержан. «Фонтанка» не верит, что хоть кто-то спокойно ответит на вопрос: «Что это было?»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Друзья. Так заканчивается моя история. Я был социопатом и никого никогда не любил. И все это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил Василису, свою знакомую! Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела. И я смог себе доказать. Я понимаю, что мне не избежать наказания. Я просто покончу с собой», — это последний пост в крохотном (буквально несколько подписчиков) личном Telegram-канале 16-летнего школьника из Петербурга. Девятиклассник, зовут его Илья. Но когда к вечеру 2 мая оперативники головного розыска пришли к нему домой на улицу Лидии Зверевой, он оказался абсолютно жив, здоров, годен к допросу.



Признания начались прямо здесь и сейчас. Притом, как мы выяснили, высказывался Илья демонстративно, улыбаясь, указывая, что полицейским его откровения надо снимать для истории. Ну раз человек просит…

Сотрудники же искали 13-летнюю Василису, семиклассницу из Красногвардейского района, с 1 мая . Она не вернулась 30 апреля домой, телефон оказался выключен, и мать обратилась в полицию. Разбирая контакты ребенка, сотрудники и вычленили этого Илью, а когда нашли его малюсенький личный Telegram-канал, то, собственно, все остальное превратилось в привычную практику.

Когда приехали с ним на место убийства в Каменку, быстро откопали несчастную. Разумеется, ее мать уже все знает. Муж год назад умер. Чернота.

Сегодня откровения Ильи, которые он воспринимает за пророчества, подробно уложены на протокол допроса. Его мировоззрение толкнуло его к зверству. Хотя в его «телеге» можно увидеть много котиков и прочей белиберды, не соответствующей развитию девятиклассника, но порой его посты звучат так: «Мегаломания — величественный, ошибочно называемый в народе манией величия, правильное же название — бред величия. Выражается в идеях несуществующего превосходства, как безумные таланты, гениальность и так далее. От просто лжи отличается тем, что сам большой искренне верит в свое величие».



Конкретнее трагедия выглядит так: Илья убедил свою приятельницу Анфису (ей, кстати, 15 лет, тоже девятиклассница из Приморского района), что надо доказать себе главенство над миром. А для этого требуется убить Василису. И Анфиса примкнула к идее. Как она теперь в слезах доказывает, к этой игре. Они заранее выкопали яму и заманили Василису на интервью, которое потом пообещали выложить в Сеть. Интервью было о покорении городов. Что это — даже думать не хочется.



И вот во время съемок на телефон Илья сзади нанес несколько ударов заранее приготовленным молотком. Теперь Анфиса убеждает до рвоты, что она и не представляла, что такое может случиться. Но что же делать — пришлось ей помогать закапывать девочку. Она боялась, что иначе следующей будет она. Хотя многие бы побоялись.



На этом, в принципе, и все. Изложенное — реальность, но осмыслить ее маловероятно. Мы не можем указывать точные данные несовершеннолетних, но все же готовы чуть-чуть уточнить: Илья занимается в театральной студии, выглядит незаурядно — высокий, волосы почти до пояса, модный. Вот на что это влияет?

Но уже месяцы он не мог не рассуждать о себе как о сверхчеловеке. Вот оно, где его величие порылось. Вы скажете — псих. Но уголовный розыск говорит не так.

«Когда у него первая нервная встряска после нашего появления закончилась, он стал совершенно нормальным. Все говорил, уточнял, вспоминал. Правда, если со стороны послушать и не знать, что он натворил, то вы бы подумали, что мальчик говорит о том, как он сломал велосипед. Спокойно так излагал, даже с иронией. Вот так».



Вот так.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

