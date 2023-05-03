«Чистосердечное, прикольно». На первом допросе подозреваемый в убийстве 13-летней улыбался и махал в камеру

«Мне в камеру смотреть или на вас?». 16-летний Илья давал показания об убийстве 13-летней знакомой с улыбкой.



Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, он рассказала, что вместе с 15-летней Анфисой они позвали девочку на пикник:



«Чистосердечное, прикольно. Мы позвали Васю на пикник и ночевку. Якобы. На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела», - рассказывает Илья.



- Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса её отвлекла, а я убил. Со спины

