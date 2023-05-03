«Чистосердечное, прикольно». На первом допросе подозреваемый в убийстве 13-летней улыбался и махал в камеру

«Мне в камеру смотреть или на вас?». 16-летний Илья давал показания об убийстве 13-летней знакомой с улыбкой.
Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, он рассказала, что вместе с 15-летней Анфисой они позвали девочку на пикник:
«Чистосердечное, прикольно. Мы позвали Васю на пикник и ночевку. Якобы. На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела», - рассказывает Илья.
- Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса её отвлекла, а я убил. Со спины
- Чем?
- Молотком
- Где молоток?
- Тоже закопали вместе с телом
- Анфиса где?
- Анфиса у себя дома.
Потом Илья рассказал, что видео, которое было на камере, он переписан на компьютер. И попросил попить воды.
Тело 13-летней Василисы нашли накануне в лесу в Парголово. Место показал Илья. Девочку искали с 1 мая после того, как её мать написала заявление в полицию, не поверив в сообщение от дочери, что так уходит из дома, так как устала.
Девочке, которая давала на камеру якобы интервью, нанесли 20 ударов молотком.
ГСУ возбудило уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
Зачем 16-летний парень, который характеризуется в школе положительно, совершил страшное, читайте в материале «Фонтанки».