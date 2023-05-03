Убийца Василисы и его подруга учились в одной школе, но их разлучили обстоятельства

Подросток, подозреваемый в убийстве 13-летней Василисы, до некоторых пор учился вместе с подругой, которая снимала расправу на видео. Об этом «Фонтанке» 3 мая рассказал источник, который знает обоих ребят.



По словам собеседника, 16-летний юноша приехал в Петербург из Башкирии, из какого-то маленького городка. Его устроили в одну из школ Приморского района, где он учился два года с шестого или седьмого класса. В прошлом году по семейным обстоятельствам он вынужден был вернуться в Башкирию. Спустя время он снова приехал, но устроиться в старую школу уже не смог, начал учиться в другой, неподалеку. Но с одноклассниками сохранил приятельские отношения и даже заходил недавно, разговаривал с учителями.