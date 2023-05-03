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    ТЕМА ДНЯ

    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Убийство Василисы

    Убийца Василисы и его подруга учились в одной школе, но их разлучили обстоятельства

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    Подросток, подозреваемый в убийстве 13-летней Василисы, до некоторых пор учился вместе с подругой, которая снимала расправу на видео. Об этом «Фонтанке» 3 мая рассказал источник, который знает обоих ребят.

    По словам собеседника, 16-летний юноша приехал в Петербург из Башкирии, из какого-то маленького городка. Его устроили в одну из школ Приморского района, где он учился два года с шестого или седьмого класса. В прошлом году по семейным обстоятельствам он вынужден был вернуться в Башкирию. Спустя время он снова приехал, но устроиться в старую школу уже не смог, начал учиться в другой, неподалеку. Но с одноклассниками сохранил приятельские отношения и даже заходил недавно, разговаривал с учителями.

    У подростка всегда был неформальный вид — длинные волосы, кольца. При этом он не создавал впечатление хулигана, не попадал в неприятные истории и лишь иногда якобы позволял себе дерзить педагогам, как и многие современные школьники. Учился он при этом хорошо, по крайней мере, по гуманитарным предметам.

    Его одноклассница, которая, по мнению следствия, снимала убийство Василисы на видео, также характеризуется в школе как хорошая девочка. Вчера она спокойно отсидела все уроки. Мама девятиклассницы от комментариев отказалась, выразив уверенность в том, что следствие во всем разберется.

    13-летнюю Василису искали с 1 мая. «Фонтанка» подробно описала, как убивали девочку и зачем. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

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