«Я тебя люблю. Домой не вернусь». Семиклассница приехала на место гибели в Парголово, думая, что едет на пикник с друзьями

13-летняя девочка, тело которой 2 мая нашли в лесу в Парголово, не сказала маме, что едет на встречу с друзьями.



Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, семиклассница училась в школе Центрального района, ходила в художественную школу. В обоих учебных заведениях характеризовалась положительно. 30 апреля она, по предварительной информации, сказала маме, что пойдет на мастер-класс в кафе. На самом деле её позвали на пикник 16-летний Илья и 15-летняя Анфиса. Девочку для достоверности якобы попросили перевести деньги на продукты, что она и сделала.

