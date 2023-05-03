«Я тебя люблю. Домой не вернусь». Семиклассница приехала на место гибели в Парголово, думая, что едет на пикник с друзьями

13-летняя девочка, тело которой 2 мая нашли в лесу в Парголово, не сказала маме, что едет на встречу с друзьями.
Как стало известно «Фонтанке» 3 мая, семиклассница училась в школе Центрального района, ходила в художественную школу. В обоих учебных заведениях характеризовалась положительно. 30 апреля она, по предварительной информации, сказала маме, что пойдет на мастер-класс в кафе. На самом деле её позвали на пикник 16-летний Илья и 15-летняя Анфиса. Девочку для достоверности якобы попросили перевести деньги на продукты, что она и сделала.
В лесу Парголово знакомые забили ребенка молотком у заранее вырытой могилы.
После этого, как сообщало ГСУ Петербурга, с телефона погибшей её убийцы написали матери. По предварительной информации, сначала, что она едет на ночевку к подруге. Но взволнованная родительница стала звонить девочке. Тогда через некоторое время она получила еще одно сообщение якобы о том, что домой школьница не вернется. Девочка написала: «Я тебя люблю, но устала и хочу другой жизни, домой не вернусь». Обещала ничего с собой не делать.
Женщина, которая год назад потеряла мужа, сразу же обратилась в полицию.
«Фонтанка» писала, что тело 13-летней нашли в лесу. Место её захоронения показал подозреваемый в убийстве.