Забил молотком и закопал. За убийство 13-летней в Петербурге задержан 16-летний

В ночь на 3 мая оперативники уголовного розыска Красногвардейского района и ГУ МВД нашли место в районе Каменки (Приморский район), где было закопано тело 13-летней петербурженки. По данным «Фонтанки», смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове. К моменту этих следственных действий рядом с ямой уже стоял подозреваемый. Это он показывал, где копать. Началось все на днях — 30 апреля.

По информации «Фонтанки», вечером 30 апреля домой не вернулась 13-летняя школьница (учащаяся 7 класса школы в Красногвардейском районе). Её телефон не отвечал, 1 мая ее мать обратилась в полицию. 2 мая уголовный розыск, разбирая знакомых школьницы, обратил внимание на подростка со странностями. Им оказался ученик школы Приморского района 16-летний Илья. Еще немного, и сотрудники узнали о его личном телеграм-канале. Заглянув туда, они обнаружили пост, где он фактически признается в убийстве. После этого к нему домой и явились полицейские.

По данным «Фонтанки», 9-классник признался прямо у себя дома. Он заранее выкопал яму в лесополосе у Каменки, заманил туда приятельницу якобы на пикник, убил ее, закопал.



После этого началась работа Следственного комитета Приморского района Петербурга. Ранним утром 3 мая подросток был процессуально задержан на двое суток по части второй статьи 105 УК — «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».



Сейчас мы изложили лишь первые сведения. В ближайшее время «Фонтанка» расскажет о сумасшедших мотивах этого убийства. Вряд ли подобное вы когда-нибудь слышали. К тому же задержанному помогала еще одна девушка. Ей 15 лет, она тоже из Петербурга.

