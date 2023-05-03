    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 2

    5 м/с, зап

    761мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Подросток убил молотком и закопал школьницу

    Забил молотком и закопал. За убийство 13-летней в Петербурге задержан 16-летний

    39797
    48 комментариев

    Полиция Петербурга откопала тело школьницы. Семиклассница пропала на днях. Подозреваемый подросток задержан. «Фонтанка» сообщает первые подробности трагедии.

    В ночь на 3 мая оперативники уголовного розыска Красногвардейского района и ГУ МВД нашли место в районе Каменки (Приморский район), где было закопано тело 13-летней петербурженки. По данным «Фонтанки», смерть наступила от многочисленных ударов молотком по голове. К моменту этих следственных действий рядом с ямой уже стоял подозреваемый. Это он показывал, где копать. Началось все на днях — 30 апреля.

    По информации «Фонтанки», вечером 30 апреля домой не вернулась 13-летняя школьница (учащаяся 7 класса школы в Красногвардейском районе). Её телефон не отвечал, 1 мая ее мать обратилась в полицию. 2 мая уголовный розыск, разбирая знакомых школьницы, обратил внимание на подростка со странностями. Им оказался ученик школы Приморского района 16-летний Илья. Еще немного, и сотрудники узнали о его личном телеграм-канале. Заглянув туда, они обнаружили пост, где он фактически признается в убийстве. После этого к нему домой и явились полицейские.

    По данным «Фонтанки», 9-классник признался прямо у себя дома. Он заранее выкопал яму в лесополосе у Каменки, заманил туда приятельницу якобы на пикник, убил ее, закопал.

    После этого началась работа Следственного комитета Приморского района Петербурга. Ранним утром 3 мая подросток был процессуально задержан на двое суток по части второй статьи 105 УК — «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

    Сейчас мы изложили лишь первые сведения. В ближайшее время «Фонтанка» расскажет о сумасшедших мотивах этого убийства. Вряд ли подобное вы когда-нибудь слышали. К тому же задержанному помогала еще одна девушка. Ей 15 лет, она тоже из Петербурга.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Убийство девочкиУбийствоКриминал
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ11
    ГНЕВ74
    ПЕЧАЛЬ19

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close