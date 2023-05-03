Двадцать ударов молотком вместо интервью. В сети распространяется чудовищное видео убийства Василисы

Видеозапись убийства девочки-подростка распространяется в социальных сетях. На нем детально запечатлены последние минуты жизни тринадцатилетней Василисы. Их хладнокровно снимала сверстница.
По этическим соображениям «Фонтанка» не публикует видео, но считает важным пересказать его содержание.
Камера включается под предлогом записи интервью. Василиса сидит напротив Анфисы и с улыбкой отвечает на ее вопросы. За её спиной сидит Илья. В какой-то момент он достает молоток из рюкзака и начинает наносить удары по голове девочке. Всего «Фонтанка» насчитала 20 таких ударов. Девочка погибла за несколько секунд. Она даже не успела защититься. Со стороны «оператора» не видно попыток остановить Илью.
После этого молодые люди бросили её тело в заранее выкопанную яму. Туда же сбросили молоток, её вещи и телефон, с которого до этого отправили матери сообщение о том, что она уходит из дома, так как устала.
Ранее сообщалось, что Василису 16-летний Илья и 15-летняя Анфиса пригласили на пикник с ночевкой в Парголово. Маме она сказала, что пойдет на мастер-класс, а потом на ночевку к подруге.
Илью задержали 2 мая.
СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».