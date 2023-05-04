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    Убийство Василисы

    Сначала хотел убить бывшую девушку. В Петербурге 15-летняя рассказала, как стала фигуранткой дела о жестком убийстве

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    СК Петербурга попросил арестовать 16-летнего Илью и 15-летнюю Анфису по делу об убийстве 13-летней девочки в Парголово. Молодого человека подозревают непосредственно в 20 ударах молотком, а девушку в пособничестве. На допросе она рассказала о своих сожалениях и страхе перед другом.

    Знакомство молодых людей произошло в школе, где оба учились, около трех лет назад. Потом Илья и Анфиса продолжали встречаться в общих компаниях, хотя интересы у них были совсем разные. Девочка любила сериалы и гулять, парень увлекался историями о темных силах и театром. Тем не менее во время прогулки в Удельном парке в феврале 2023 года они познакомились с 13-летней Василисой, которая стала подругой. Илья стал поддерживать с ней отношения, хотя она не сильно ему нравилась, и он часто высмеивал её увлечение картами Таро и верой в карму.

    После задержания, как стало известно «Фонтанке» 4 мая, Анфиса вспомнила, что об убийстве человека Илья стал говорить давно, но не конкретно. Она якобы думала, что он трепался. Сначала речь шла о девушке, с которой он то встречался, то расставался. Потом в этих разговорах появилось имя Василисы. Илья, по предварительной информации, якобы говорил о том, что должен показать свою силу и величие, убив девушку, а потом и кого-то случайного.

    Но Анфиса в эти разговоры не верила, даже когда он позвал её купить лопаты и пойти копать яму для тела. О том, что произошло дальше, «Фонтанка» писала. Убийство девочки 30 апреля снимали на видео.

    На вопрос о том, почему она не заявила в полицию, Анфиса якобы призналась, что боялась Ильи и его реакции.

    Тем временем в Красногвардейском райсуде сегодня изберут меру пресечения обоим фигурантам. Следствие просит для них арест. Мама Анфисы успела дать небольшое интервью журналистам, в котором рассказала, что ее дочь росла прилежной и хорошо училась.

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