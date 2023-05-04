    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, зап

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.31eur87.58

    Убийство Василисы

    Следствие будет добиваться ареста подростков, подозреваемых в жестоком убийстве 13-летней Василисы

    3214
    22 комментария

    Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о заключении под стражу 16-летнего подростка и его 15-летней подруги, подозреваемых в убийстве 13-летней девочки. Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Тело Василисы извлекли из земли в Парголово в ночь на среду. По версии следствия, двое подростков договорились совершить убийство семиклассницы, для чего пригласили ее в лес якобы на пикник. Пока девочка-подросток задавала новой подруге вопросы на камеру, юноша достал из рюкзака молоток и нанес Василисе множество ударов по голове. Смерть жертвы наступила на месте убийства. После этого тело положили в заранее заготовленную яму и отправили с телефона девочки последнее сообщение ее маме. Подробнее о случившемся в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close