Следствие будет добиваться ареста подростков, подозреваемых в жестоком убийстве 13-летней Василисы

Красногвардейский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о заключении под стражу 16-летнего подростка и его 15-летней подруги, подозреваемых в убийстве 13-летней девочки. Об этом 4 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Тело Василисы извлекли из земли в Парголово в ночь на среду. По версии следствия, двое подростков договорились совершить убийство семиклассницы, для чего пригласили ее в лес якобы на пикник. Пока девочка-подросток задавала новой подруге вопросы на камеру, юноша достал из рюкзака молоток и нанес Василисе множество ударов по голове. Смерть жертвы наступила на месте убийства. После этого тело положили в заранее заготовленную яму и отправили с телефона девочки последнее сообщение ее маме. Подробнее о случившемся в материале «Фонтанки».