Убийство 13-летней Василисы. Все, что известно к этому часу

Фото: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Поделиться Поделиться





Гибель 13-летней школьницы Василисы потрясла Петербург 3 мая. Девочка ушла из дома в воскресенье, активные поиски начались на следующий день. СКР уже распространил видео с места, где было закопано тело девочки. Предполагаемый убийца сам показал, где искать. На кадрах — сотрудники правоохранительных органов в ночи под дождем отбрасывают сырые комья земли, следом показывают лишь орудие убийства — обычный молоток, на рукоятке которого осталось немного алой крови.



Предполагаемый убийца Это убийство повергло в шок не только простых жителей города, но и привыкших к проявлениям человеческой жестокости следователей. Особенно когда те слушали показания задержанного 16-летнего подростка по имени Илья, который на камеру признался, что он социопат и никогда никого не любил. Примерно то же самое, но более красноречиво он описал в своем крошечном телеграм-канале, через который оперативники и вышли на школьника. Юноша хладнокровно рассказал, как заранее выкопал яму в Парголово и пригласил 13-летнюю доверчивую Василису в лес на интервью. С собой взял бывшую одноклассницу Анфису, она снимала все на камеру. Жертву Илья забил молотком, после чего друзья закопали тело и ушли домой, продолжая жить свою обычную жизнь. Так, например, Анфису видели в школе, уроки она в последние дни не пропускала.



«Фонтанка» ознакомилась с материалами допроса Ильи. 16-летний подросток рассказывал, как убивал с улыбкой на лице.

«Чистосердечное, прикольно. Мы позвали Васю на пикник и ночевку. Якобы. На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела», — рассказывает Илья.

— Она скинула деньги якобы на еду. Когда она пришла, Анфиса её отвлекла, а я убил. Со спины.

— Чем?

— Молотком.

— Где молоток?

— Тоже закопали вместе с телом.

— Анфиса где?

— Анфиса у себя дома.

Страшное видео Потом Илья рассказал, что видео, которое было на камере, он переписал на компьютер. И попросил попить воды. «Фонтанка» знает, что в этом видео. И точно знает, что широкому кругу видеть это ни к чему. Кадры чудовищные. Ничего не подозревающая девочка отвечает на вопросы, ее снимает камера. Вдруг Илья достает молоток и начинает наносить удары по голове сзади. «Фонтанка» насчитала 20 ударов. Смерть наступила в считаные секунды. Василиса даже не успела вскинуть руки, чтобы защититься.



Самые обыкновенные подростки Свой поступок он объяснил попыткой доказать самому себе свое величие. После он хотел покончить с собой, но убить себя оказалось гораздо труднее, чем другого человека. Этот урок Илья усвоил хорошо. Завтра ему изберут меру пресечения. Впереди у него наверняка много часов общения с психиатрами, которым предстоит разгадать его загадку. Ведь самое жуткое в этом убийстве, помимо утраты человеческой жизни, то, что и Илья, и Анфиса — самые обыкновенные на первый взгляд подростки. Шок, в котором находятся их педагоги, трудно описать словами, никто не мог подумать, что эти дети, которые не хулиганили, учились хорошо и не вызывали никаких вопросов, способны на такое зверство. И убитая Василиса, отпросившаяся в тот роковой день на «мастер-класс», тоже была обычным ребенком.

