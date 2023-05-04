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    Убийство Василисы

    «Я сама в таком ужасе». Мама фигурантки дела о жестоком убийстве Василисы рассказала о дочери

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    30 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Юная Анфиса, которая проходит подозреваемой по делу о жестоком убийстве 13-летней Василисы в Парголово, не рассказывала о произошедшем два дня из-за детского страха. Об этом рассказала мать девочки, сообщает 4 мая корреспондент «Фонтанки» из здания суда, где сегодня решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

    «Фонтанка.ру»

    Илью женщина не знала и никогда не видела. По ее словам, как только дочь раскрыла страшные подробности той ночи, она связалась с матерью погибшей и правоохранительными органами.

    «Какие у меня могут быть идеи, почему это произошло? Я сама в таком же ужасе, почему мой ребёнок попал в такую ситуацию. Это ребёнок, который учился на 4 и 5, который готовился к выпускным экзаменам. Была послушна всегда и никогда не была замечена ни в каких выпивках, наркотиках или сомнительных компаниях», — говорит мама Анфисы.

    По версии следствия, 16-летний Илья забил 13-летнюю девочку молотком. Труп он закопал в заранее подготовленную яму у посёлка Парголово. Помогала работать лопатой подростку, предположительно, его 15-летняя подруга Анфиса. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, затем разбили гаджет и выкинули его. Позже Илья написал в своём телеграм-канале: «Я доказал своё величие».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 30

    Гость04 Мая 2023 в 16:05
    Кровь за кровь
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