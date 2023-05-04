«Я сама в таком ужасе». Мама фигурантки дела о жестоком убийстве Василисы рассказала о дочери

Юная Анфиса, которая проходит подозреваемой по делу о жестоком убийстве 13-летней Василисы в Парголово, не рассказывала о произошедшем два дня из-за детского страха. Об этом рассказала мать девочки, сообщает 4 мая корреспондент «Фонтанки» из здания суда, где сегодня решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Илью женщина не знала и никогда не видела. По ее словам, как только дочь раскрыла страшные подробности той ночи, она связалась с матерью погибшей и правоохранительными органами.

«Какие у меня могут быть идеи, почему это произошло? Я сама в таком же ужасе, почему мой ребёнок попал в такую ситуацию. Это ребёнок, который учился на 4 и 5, который готовился к выпускным экзаменам. Была послушна всегда и никогда не была замечена ни в каких выпивках, наркотиках или сомнительных компаниях», — говорит мама Анфисы.

