10 лет следствия, ноль часов в колонии. С чем освободили портовика и гедониста Израйлита

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ровно сорок лет назад Валерия Израйлита тогда еще в Ленинграде судили за незаконные валютные операции. Он получил три года, но, отсидев, только окреп, занялся бизнесом и возвел в Усть-Луге один из крупнейших в стране портов. Нынешний приговор оставил в стороне миллиардное мошенничество и вновь остановился на валюте. Сможет ли 61-летний бизнесмен повторить свой успех - покажет время.



Трубы Валерия Израйлита задержали 28 декабря 2016 года оперативники ФСБ. Как выяснилось позднее, дело возбудили еще в 2013 году, но подозреваемых нашли не сразу. На момент обысков в офисе на Таврической Израйлит - главный в порту Усть-Луга, глава союза промышленников Ленобласти и очень-очень богатый человек. Забирали его из дома на берегу Медного озера, в заточении которого он позже проведет больше трех лет без права съездить в табачную лавку за сигарами.



Переживая новость об аресте Израйлита, город вспоминал, как он задолжал миллиард Геннадию Тимченко - не лично он и не лично ему, конечно. Речь шла об аффилированных компаниях, одна для другой углубляла дно у нефтеналивного терминала, но что-то пошло не так и причал рухнул. Тогда же говорили об уголовном деле по ущербу ранее принадлежащей Тимченко компании, дело было в поставках некачественных труб.



Про трубы в деле Израйлита, о которых впоследствии несколько лет слушала судья Морозова, стало известно не сразу. Обвиняемому последовательно продлевали стражу, но на заседания никого, кроме участников процесса, не пускали, был ясен только лейтмотив: бизнесмен причинил порту ущерб, потому что смошенничал и прятал деньги в офшорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных» Первый раз до суда материалы дошли в конце 2018 года, в них главным потерпевшим была дочерняя компания “Транснефти”, ущерб - более чем в три миллиарда рублей. Израйлиту вменили заработок на контрафактных, б/ушных и просто слишком дорогих трубах в процессе стройки Балтийской трубопроводной системы. Также, по версии следствия, он похитил несколько десятков миллионов рублей при строительстве терминала, легализовал часть преступного дохода и дважды провел незаконные валютные операции с иностранной компанией. Обвинительное заключение суду не понравилось и дело еще на несколько месяцев вернулось следствию. Вновь его зарегистрировали в сентябре 2019-го и скрупулезно разбирали почти четыре года. Пока шел процесс, по четырем из пяти преступных эпизодов истекли сроки давности.



Обвинение по устоявшему перед временем эпизоду строилось на показаниях племянницы Израйлита и секретного свидетеля Виктории Ивановны. Из них сложилась картина, по которой подсудимый регулярно под предлогом фиктивных сделок и договоров перекидывал деньги на офшоры и обратно. Тратились они не только на развитие бизнеса, но и на самолеты, яхты, виноградники и прочие признаки благополучной жизни. Когда запахло уголовным делом, рассказывали суду свидетели, Израйлит велел подчиненным вычищать память компьютеров.



Банкрот Пока Израйлит сидел в СИЗО, в Усть-Луге разбирали его активы. А появились они еще в 90-х, когда было принято решение о строительстве порта. В проекте под названием АО «Компания Усть-Луга» участвовали правительство Ленобласти, РЖД, угольные предприятия. Израйлит сперва был генеральным директором, а в 2005 году сменил на посту председателя совета директоров Владимира Якунина, который ушел управлять железнодорожным монополистом. Израйлит привлек на стройку частных инвесторов, впервые в России показав, что такое государственно-частное партнерство. Первый терминал был запущен в 2006 году, на открытие приехал Владимир Путин, и порт начал стремительно разрастаться. Сейчас это 100 млн тонн грузов в год, четвертый по обороту порт в стране и крупнейший на Северо-Западе.



За компании Израйлита боролись в судах, процесс реализации имущества проверяли антимонопольщики и Генеральная прокуратура. Основным владельцем активов в итоге был назван другой небезызвестный портовик, Илья Трабер. В 2021 году его компания “Новые коммунальные технологии” после недолгого владения терминалом по перевалке грузов «ЮГ-2» в Усть-Луге продала его «Русхимальянсу», входящему в структуру «Газпрома» и близкому Аркадию Ротенбергу. В мае этого года акционеры стивидорной компании Трабера решили инвестировать 400 млн евро в строительство комплекса по производству и морской перевалке в Усть-Луге метанола.



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Основной кредитор лично Израйлита - «Балтийский инвестиционный банк», долгов у осужденного с процентами и неустойками перед ним было порядка 700 млн рублей. В арбитраже бизнесмен утверждал, что брал кредиты для передачи денег ныне уже бывшему акционеру Балтинвестбанка Юрию Рыднику. Последний пришел выслушать приговор и быстро ушел после оглашения.

За неделю до задержания Израйлит по договору займа перечислил несколько десятков миллионов рублей своему сыну, позже конкурсный управляющий пытался признать эту сделку недействительной и вернуть деньги в конкурсную массу огромного банкротного дела. Дом на берегу Медного озера был в залоге у банка “Санкт-Петербург”, но кредитный договор был переуступлен и попал во владение кипрского офшора. Компания заявилась в реестр кредиторов и осталась там, несмотря на жалобу банка.



В феврале 2022 года Израйлита с третьей попытки признали банкротом и велели реализовать имущество. По уголовному делу на него судом наложен арест, на сегодняшний день он сохранен.

«Всё. Всего доброго» Слушать приговор собрался полный зал, выделялся на фоне ухоженных женщин и статных мужчин священник. Израйлит, как известно, православный. Сам подсудимый выглядел как будто готовым ко всему - элегантный костюм и сверкающие ботинки, в которых он был на прениях сторон, сменил на футболку с надписью на английском “Достоинство и идеалы дают надежду” (к слову, брендовая вещь, сейчас стоит за 50 тысяч рублей).



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Резолюция судьи была короткой - три года за фиктивную сделку по продаже иностранцам охотугодий в Курголово, но сроки вышли, дело прекращено. И шесть за яхту. Суд установил, что Израйлит фиктивно купил ее у аффилированной с ним компании Midwest Marketing Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Шесть миллионов долларов отправились в офшоры, правда через несколько месяцев вернулись.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





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Подсудимый настаивал, что сделка фиктивной не была, он собирался поставить яхту под российский флаг и пустить ее по морю как часть экспедиции РГО. Обвинение просило 9,5 лет колонии, а судья Морозова этот мучительно долгий процесс закончила гуманно - виновен, шесть лет, но Израйлиту зачлось все, что он отсидел с 2016 года. Наказание считается отбытым.

“Всё, всего доброго”, - закончила судья Морозова. Большая часть слушателей улыбалась, Израйлит оставался невозмутим.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Осужденному сменили домашний арест на подписку о невыезде, так что уже сегодняшний вечер бизнесмен может смело провести в любой точке города, не беспокоясь о браслете на ноге.



Он коротко побеседовал с журналистами впервые за последние семь лет - не виноват, приговор будет обжаловать.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что до денег “Транснефти”, то не единожды сообщалось, что компания подала к Израйлиту гражданский иск на 3,4 млрд рублей. Правда, его следов в судебных картотеках “Фонтанке” обнаружить не удалось.

Надежда Мазакина, “Фонтанка.ру”

