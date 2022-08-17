Своих не бросаем, Бастер. Искалеченный взрывом подросток тянет в СК «наследников» «Красной звезды»

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Полтора месяца подработки в реконструкторских кругах и взрывная травма в анамнезе. 17-летнему Степану обещали 1,5 тысячи в день и не бросать своих, выполнили только первое.

«Фонтанка» писала про подростка из Красного Села, попавшего в больницу 19 февраля со взрывной травмой. В материалах полиции тогда осталось скупое объяснение: нашел прошлогоднюю петарду, подорвал на пустыре во время прогулки с другом и по неуклюжести не бросил. По данным редакции, адрес случившегося «съехал» на пару километров — в тот же день пострадавшего юношу увозили с полигона на Гатчинском шоссе, 52–54.



Травмы по этому адресу получают не впервые. В ноябре 2020 года под колёсами бронетранспортёра здесь погиб 38-летний петербуржец, который был гостем милитари-вечеринки в честь дня рождения. Бенефициаром развлекательного бизнеса Следственный комитет посчитал основателя «Красной звезды» Павла Бараненко, ещё один фигурант — председатель правления этой же межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической организации Александр Торопов. Приставку «экс», по данным СПАРК, Торопов получил только в начале августа. Их дело слушается в Красносельском суде. Скамью подсудимых с ними делит предприниматель Алексей Киселёв, который, по версии следствия, позволял патриотам коммерциализировать выданную под реконструкции технику и оружие, заключая договоры с клиентами от своего имени.



Фото: скриншот страницы сайта/vk.com/krasnayazvezda Фото: скриншот страницы сайта/vk.com/krasnayazvezda Фото: скриншот страницы сайта/vk.com/staldesant Фото: скриншот страницы сайта/stalnoydesant.ru/ Фото: скриншот страницы сайта/stalnoydesant.ru/ Поделиться Поделиться





После смертельного шоу адрес на Гатчинском шоссе исчез из соцсетей «Красной звезды», чтобы через три месяца появиться в паблике с неофициальным названием «Семейный исторический танковый парк Стальной десант». В программе снова танки, реконструкция сражений ВОВ, полевая кухня. На сайте парка обозначен ценник на «покатушки» на Т-34 и «совершенно безопасном настоящем» БТР, стрельбу из пушек и автоматов, аренду формы и авторский курс спецназа. Предлагают провести день рождения и создать незабываемое шоу на корпоративе. Услуги предоставляет индивидуальная предпринимательница, которая на протяжении нескольких лет давала комментарии СМИ как пресс-секретарь «Красной звезды».



Теперь ты артиллерист

Степана на полигон теперь уже «Стального десанта» в первых числах января привёл приятель. Он учился на первом курсе колледжа и искал подработку. Говорит, после короткой стажировки взяли без оформления договора, дали позывной «Бастер». Итогом стал академ, четыре месяца в больнице и необходимость дальнейшего лечения. Сейчас у него нет двух фаланг на мизинце, сухожилий на указательном, полная подвижность на левой руке осталась только у одного пальца. Говорит, шнурки теперь не завязать, но и это называет чудом, за которое благодарит врачей. Почти полгода он ждал помощи от «Стального десанта», сейчас рассчитывает, что на полигон зайдут люди в настоящей форме.



Фото: предоставлено Степаном Фото: предоставлено Степаном Фото: предоставлено Степаном Поделиться Поделиться





На Гатчинском шоссе юноша работал по выходным, платили исправно 1,5 тысячи рублей в день. Из обязанностей: обслуживание посетителей в тире, касса, чистка холостого оружия. Атмосфера настолько пришлась по духу, что вскоре пригласил младшую сестру, которую устроили на полевой кухне. В феврале получил повышение.

«У нас из-за разногласий с коллективом ушёл артиллерист — мой друг, который как раз таки меня позвал на работу. Мне просто сказали: «Теперь ты артиллерист». Я ответил, что не хочу быть артиллеристом. На что услышал: «Тебя никто не спрашивает», — говорит Степан.



По его словам, урок обращения с орудиями преподал непосредственный начальник — 26-летний Дмитрий с позывным «Синий». Растягивать обучение будто бы не стали и быстро отправили на позицию. С ответственным за пиротехнику или инструктором по безопасности познакомиться ему не довелось. Приходил на работу, получал коробки с надписью «порох охотничий» у Хей-хея. Тот исправно записывал кому и сколько — мол, для правоохранительных органов нужно.

Делал, как учили

Судя по рассказу Степана, к соблюдению техники безопасности относились без пиетета. В палатке, куда приносил порох, покрикивать на расслабившихся приходилось самому. «У нас всегда печка горела, там же курили, на что я сильно ругался», — говорит он.



Сам в основном работал с 76-миллиметровой ЗИС-3 и сетовал, что постоянно приходилось переснаряжать одни и те же гильзы.

«Внизу у снаряда есть отверстие, в него вставляется жевело — капсюль. Потом нужно перевернуть, засыпать порох. Дальше пыживание. У нас была специальная палка, которой нужно было вдавливать для плотности пыжи — обычные картонные кругляшки. Затем снова перевернуть, — объясняет Степан. — В тот день делал так же, в процессе вылетел капсюль. Вставил его обратно, но он не был хорошо зафиксирован. Поступил, как учили: положил на сам капсюль плоскую крышку и начал по ней потихонечку стучать, подбивать. И произошла детонация. Взрыв».



По словам юноши, шанс заметить возможные ошибки в его действиях был у старших, которые тогда находились в палатке и вышли «за несколько минут до». Это Синий и сотрудник, которого Степан знал как более высокое начальство. Впрочем, не только он. СПАРКу мужчина известен в качестве индивидуального предпринимателя, в посвящённых «Стальному десанту» сюжетах СМИ он появлялся с пометками «руководитель военно-исторического клуба» в апреле прошлого года и «администратор» в феврале.



Сам предприниматель в разговоре с «Фонтанкой» представился экскурсоводом, бывающим в танковом парке «постольку-поскольку». О том, как, по словам Степана, заверял его, что вот-вот приедет скорая, которую в тот день на полигоне так и не увидели, мужчина ничего не знает. Позывной «Бастер» в памяти сохранился — слышал в феврале. Остальное, как утверждает, знает с чужих слов.

«Рассказывали, что там была именно какая-то старая петарда, которую ему дал друг, и она неправильно сработала, — говорит он, добавляя, что в «Стальном десанте» пороха не видел, боеприпасов на территории нет, есть петарды и пиротехника, но в неё старается не лезть — был печальный опыт. — В феврале приезжала полиция. Я оказался рядом и согласился дать свои показания… Но, честно говоря, по этой ситуации лично я практически ничего не знаю».

Сам предприниматель увлечён имитациями боёв не первый год, жена разделяет интересы. В группе «Красной звезды» к ней отправляют новобранцев. Оба знакомы с Павлом Бараненко, в 2014 году он посвящал пост в паблике первым реконструкторским успехам пары.



Всё будет, Бастер

Степан помнит, как отлетел, и «дикую контузию». Говорит, сначала даже не заметил, что пальцы висят. На выходе из палатки кто-то подхватил и успокаивал то ли его, то ли окружающих: «В порядке, всё в порядке». В какой-то момент рядом был Синий, он же прикрыл пострадавшую руку своей шапкой. Несмотря на крики о скорой, в красносельский травмпункт на Освобождения его увезли на «Ладе Ларгус», за рулём, по словам юноши, был фигурант уголовного дела о небезопасных услугах на Гатчинском шоссе.



О прогулке на пустыре с другом и старой петарде полиции сказали за него.

«В травмпункте Дима за меня говорил, я был не в том состоянии, чтобы что-то объяснять. Маме тоже напел, когда она прибежала в травму вместе с отчимом. Когда уже лежал на операции, приезжала полиция. Перед этим мама зачем-то отдала мою форму, в которой я был, Диме с вопросом «Вы же его не бросите?» Он ответил: «Своих не бросаем», — рассказывает Степан.

Пальцы спасали в детской клинической больнице при Педиатрическом университете. «Врачи там от Бога», — благодарит их бывший пациент. Выписали его только под конец июня, после направили на реабилитацию.



Весной было уже понятно, что требуется дальнейшее платное лечение с пластикой сухожилий и косметический протез, на который нужно 60–70 тысяч рублей. С последним знакомые из «Стального десанта» тогда обещали помочь, но их «всё будет» обернулось деньгами на обед и несколькими поездками из больницы домой и обратно на такси. После поддерживать перестали даже морально, а встреча с человеком, которого Степану представляли командиром, показала, что за своего его больше не считают, поэтому можно и бросить.

Он в свою очередь решил нарушить обет молчания и рассказать о случившемся с ним Следственному комитету. Приехавший из Псковской области отец поддержал. Мужчина сообщил, что повторная встреча со следователем состоится сразу, как будет готова экспертиза о степени тяжести полученных сыном травм.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

