Зачем Паша Бараненко продал БТР старушке, или Как Минобороны покровительствует убойному бизнесу «Красной звезды»

Фото: Артем Пряхин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Фонтанке» стали известны детали расследования о гибели петербуржца Андрея Кожевина под бронетранспортером во время частной вечеринки. Бенефициаром развлекательного бизнеса следствие посчитало основателя «Красной звезды» Павла Бараненко, хотя он старательно прятал концы мнимой сделкой с орудием преступления и переводом ответственности на друзей-подчиненных. Облик бескорыстного реконструктора померк перед банковскими выписками.

Подарок В 2020 году Сеть пестрела от предложений экстремального отдыха для «настоящих мужчин». Создатели «Академии милитари» предлагали клиентам вжиться в роль спецназовцев, отбивающихся от террористов, пострелять из настоящего оружия, покататься на бронетехнике.

Петербурженка Юлия подарила шоу своему мужу Михаилу Скорову. Он отставной военный и увлекается подобными мероприятиями. Тур на полигон обошелся в 243 тысячи рублей. Днем 28 ноября 2020 года во время импровизированного боя спецназа с террористами БТР наехал на 38-летнего гостя Андрея Кожевина. Он умер от сочетанной травмы тела с массивными повреждениями скелета и внутренних органов. Кожевин приходился сводным братом Михаилу Скорову, которого признали потерпевшим по уголовному делу. С двумя фигурантами следствие определилось оперативно. Бронетранспортером управлял председатель правления военно-патриотической организации «Красная звезда» Александр Торопов. У него нет прав на управление самоходными машинами. Вторым обвиняемым стал индивидуальный предприниматель Алексей Киселев, заключавший договор на оказание услуги и бравший плату. Оба входили в ближайшее окружение основателя «Красной звезды» Павла Бараненко. Договор Собственно к Бараненко следствие пришло через бронетранспортер-убийцу. Списанная из армии машина неоднократно меняла владельцев. На момент трагедии она находилась в собственности пожилой жительницы Сестрорецка. Раизе Васильевне недавно исполнилось 82 года.

Этот БТР участвовал в смертельном шоу "Красной звезды". Фото: «Фонтанка.ру» Этот БТР участвовал в смертельном шоу "Красной звезды". Фото: «Фонтанка.ру» Этот БТР участвовал в смертельном шоу "Красной звезды". Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реестр самоходных машин, не предназначенных для езды по дорогам общего пользования, ведет Гостехнадзор. По его данным, пенсионерка приобрела БТР по договору купли-продажи. Из содержания следовало, что в августе 2016 года она заплатила 400 тысяч рублей предыдущему владельцу — Павлу Бараненко. По информации «Фонтанки», при допросе в качестве свидетеля Бараненко заявил следователю, что примерно так, как описано в документах, и происходило на самом деле. Чудаковатая пенсионерка на старости лет воплотила давнюю фантазию. Удостоверения тракториста-машиниста у Раизы Васильевны нет, на броне по Сестрорецку она не гоняла, а передавала в пользование третьим лицам. Не Павлу Бараненко, конечно, а другим членам «Красной звезды», которые устроили бизнес на корпоративах в военном стиле. Себе реконструктор отводил скромную роль режиссера массовых мероприятий, не получающего от «Красной звезды» ни копейки. Изложив свою версию событий, с указанием конкретных имен соратников, Бараненко получил ответную реакцию. Нашелся человек, который рассказал следствию подноготную купли-продажи.

Александр Гончаренко — владелец и генеральный директор компании «Красивый город». На реконструкциях «Красной звезды» он торговал сладкой ватой и попкорном. Кроме этого, «Красивый город» участвовал в тендерах на патриотические фестивали и даже выигрывал, но значился скорее формальным подрядчиком. Технику, вооружение, сценарий предоставляла организация Бараненко. Гончаренко — альтер-эго Раизы Васильевны. Он признал, что по просьбе «Красной звезды» подписал от имени пенсионерки договор купли-продажи и отнес его на регистрацию в Гостехнадзор на основании «липовой» доверенности, которую якобы выписала на него Раиза Васильевна. «Доверенности никакой не было, пенсионерку никогда не видел», — заявил Гончаренко на следствии. А есть ли вообще Раиза Васильевна? Да, мы проверили. На звонок «Фонтанки» женщина ответила усталым голосом. Ей порядком надоела история с БТР, которого она не покупала и никому не передавала. Получив ордер на обыск особняка Бараненко на улице Шахматова в Петергофе, следователи нашли паспорт на бронетранспортер.

Минобороны Как выяснила «Фонтанка», Павлу Бараненко покровительствует Министерство обороны. Используемая в коммерческих целях техника хранится и обслуживается на территории войсковой части — склада ракетного и артиллерийского вооружения. Ей же принадлежит полигон на Гатчинском шоссе, и «Красная звезда» использует площадку по согласованию с Минобороны. Основатель патриотической организации получает официальное жалование от государства. В ноябре 2018 года его приняли на работу заведующим лаборатории 9-й кафедры (общенаучных и общетехнических дисциплин) Военного института железнодорожных войск и военных сообщений. Он расположен в Петергофе и входит в состав тыловой Академии имени генерала армии Хрулева. Трудоустроили Бараненко в военный вуз через три месяца после прекращения уголовного дела о платном катании на танке посетителей патриотического фестиваля в парке 300-летия. У «Красной звезды» есть еще один государственный гараж — в том самом институте железнодорожных войск, где работает Бараненко. Ухаживают за танками и тягачами курсанты. Меняют колеса и расходники, убирают ангар. Когда «Красная звезда» проводит мероприятия, курсантов в сопровождении дежурного офицера института вывозят на полигон, переодевают в солдат прошлого и нагружают работой дворников, грузчиков, сторожей. Приказы об участии курсантов отдают командир батальона и вузовский политрук.

Деньги Администрация социальной сети «ВКонтакте» предоставила следствию доступ к переписке Бараненко с другими участниками «Красной звезды». Его лидирующая роль бесспорна, считают в СК: «Общее руководство группой Бараненко оставлял за собой, давая указания по организации платных мероприятий». Реконструктор записывал и отправлял подчиненным монологи о способах продаж и распределял денежные потоки. Кассиром выступала жена Бараненко. Она аккумулировала выплаченные клиентам деньги. Из банковских выписок следует, что Алексей Киселев — менеджер по продажам — переводил женщине по 300 тысяч рублей, что соответствует ценникам мероприятий. А она, в свою очередь, или Бараненко расплачивались с исполнителями услуг, включая нынешних фигурантов Торопова и Киселева. Дом Бараненко на улице Шахматова в Петергофе одновременно исполнял роль склада оружия и военной формы, гаража техники, офиса для приема клиентов. Бизнес, вероятно, был доходным. Супруга Павла Бараненко могла разово оплатить услуги пластической хирургии на 600 тысяч рублей, а он — приобрести партию биотуалетов за 45 тысяч долларов или за полсотни тысяч евро выписать из Латвии еще один танк в свою коллекцию.

Адвокат Денис Теплов, защищающий Бараненко, отказался отвечать на вопросы «Фонтанки»: «Я никогда не общаюсь с журналистами». К Бараненко и Торопову заявлен иск о компенсации морального вреда на 500 миллионов рублей. Потерпевшим по делу признан Михаил Скоров. Его адвокат Александр Зимин сообщил «Фонтанке», что попросит суд наложить арест на имущество Бараненко. В первую очередь — на военную технику. «Еще один иск мы планируем заявить к Министерству обороны за содействие Бараненко в его деятельности», — уточнил Зимин. Предварительное слушание по уголовному делу начнется в Красносельском райсуде 13 декабря. Полигон на Гатчинском шоссе продолжает принимать клиентов. Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»