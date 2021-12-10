Зачем Паша Бараненко продал БТР старушке, или Как Минобороны покровительствует убойному бизнесу «Красной звезды»

«Фонтанке» стали известны детали расследования о гибели петербуржца Андрея Кожевина под бронетранспортером во время частной вечеринки. Бенефициаром развлекательного бизнеса следствие посчитало основателя «Красной звезды» Павла Бараненко, хотя он старательно прятал концы мнимой сделкой с орудием преступления и переводом ответственности на друзей-подчиненных. Облик бескорыстного реконструктора померк перед банковскими выписками.
Подарок
В 2020 году Сеть пестрела от предложений экстремального отдыха для «настоящих мужчин». Создатели «Академии милитари» предлагали клиентам вжиться в роль спецназовцев, отбивающихся от террористов, пострелять из настоящего оружия, покататься на бронетехнике.
Петербурженка Юлия подарила шоу своему мужу Михаилу Скорову. Он отставной военный и увлекается подобными мероприятиями. Тур на полигон обошелся в 243 тысячи рублей.
Днем 28 ноября 2020 года во время импровизированного боя спецназа с террористами БТР наехал на 38-летнего гостя Андрея Кожевина. Он умер от сочетанной травмы тела с массивными повреждениями скелета и внутренних органов. Кожевин приходился сводным братом Михаилу Скорову, которого признали потерпевшим по уголовному делу.
С двумя фигурантами следствие определилось оперативно. Бронетранспортером управлял председатель правления военно-патриотической организации «Красная звезда» Александр Торопов. У него нет прав на управление самоходными машинами. Вторым обвиняемым стал индивидуальный предприниматель Алексей Киселев, заключавший договор на оказание услуги и бравший плату. Оба входили в ближайшее окружение основателя «Красной звезды» Павла Бараненко.
Договор
Собственно к Бараненко следствие пришло через бронетранспортер-убийцу. Списанная из армии машина неоднократно меняла владельцев. На момент трагедии она находилась в собственности пожилой жительницы Сестрорецка. Раизе Васильевне недавно исполнилось 82 года.
Реестр самоходных машин, не предназначенных для езды по дорогам общего пользования, ведет Гостехнадзор. По его данным, пенсионерка приобрела БТР по договору купли-продажи. Из содержания следовало, что в августе 2016 года она заплатила 400 тысяч рублей предыдущему владельцу — Павлу Бараненко.
По информации «Фонтанки», при допросе в качестве свидетеля Бараненко заявил следователю, что примерно так, как описано в документах, и происходило на самом деле. Чудаковатая пенсионерка на старости лет воплотила давнюю фантазию. Удостоверения тракториста-машиниста у Раизы Васильевны нет, на броне по Сестрорецку она не гоняла, а передавала в пользование третьим лицам. Не Павлу Бараненко, конечно, а другим членам «Красной звезды», которые устроили бизнес на корпоративах в военном стиле.
Себе реконструктор отводил скромную роль режиссера массовых мероприятий, не получающего от «Красной звезды» ни копейки.
Изложив свою версию событий, с указанием конкретных имен соратников, Бараненко получил ответную реакцию. Нашелся человек, который рассказал следствию подноготную купли-продажи.
Александр Гончаренко — владелец и генеральный директор компании «Красивый город». На реконструкциях «Красной звезды» он торговал сладкой ватой и попкорном. Кроме этого, «Красивый город» участвовал в тендерах на патриотические фестивали и даже выигрывал, но значился скорее формальным подрядчиком. Технику, вооружение, сценарий предоставляла организация Бараненко.
Гончаренко — альтер-эго Раизы Васильевны. Он признал, что по просьбе «Красной звезды» подписал от имени пенсионерки договор купли-продажи и отнес его на регистрацию в Гостехнадзор на основании «липовой» доверенности, которую якобы выписала на него Раиза Васильевна.
«Доверенности никакой не было, пенсионерку никогда не видел», — заявил Гончаренко на следствии.
А есть ли вообще Раиза Васильевна? Да, мы проверили. На звонок «Фонтанки» женщина ответила усталым голосом. Ей порядком надоела история с БТР, которого она не покупала и никому не передавала.
Получив ордер на обыск особняка Бараненко на улице Шахматова в Петергофе, следователи нашли паспорт на бронетранспортер.
Минобороны
Как выяснила «Фонтанка», Павлу Бараненко покровительствует Министерство обороны. Используемая в коммерческих целях техника хранится и обслуживается на территории войсковой части — склада ракетного и артиллерийского вооружения. Ей же принадлежит полигон на Гатчинском шоссе, и «Красная звезда» использует площадку по согласованию с Минобороны.
Основатель патриотической организации получает официальное жалование от государства. В ноябре 2018 года его приняли на работу заведующим лаборатории 9-й кафедры (общенаучных и общетехнических дисциплин) Военного института железнодорожных войск и военных сообщений. Он расположен в Петергофе и входит в состав тыловой Академии имени генерала армии Хрулева.
Трудоустроили Бараненко в военный вуз через три месяца после прекращения уголовного дела о платном катании на танке посетителей патриотического фестиваля в парке 300-летия.
У «Красной звезды» есть еще один государственный гараж — в том самом институте железнодорожных войск, где работает Бараненко. Ухаживают за танками и тягачами курсанты. Меняют колеса и расходники, убирают ангар. Когда «Красная звезда» проводит мероприятия, курсантов в сопровождении дежурного офицера института вывозят на полигон, переодевают в солдат прошлого и нагружают работой дворников, грузчиков, сторожей. Приказы об участии курсантов отдают командир батальона и вузовский политрук.
Деньги
Администрация социальной сети «ВКонтакте» предоставила следствию доступ к переписке Бараненко с другими участниками «Красной звезды». Его лидирующая роль бесспорна, считают в СК:
«Общее руководство группой Бараненко оставлял за собой, давая указания по организации платных мероприятий».
Реконструктор записывал и отправлял подчиненным монологи о способах продаж и распределял денежные потоки.
Кассиром выступала жена Бараненко. Она аккумулировала выплаченные клиентам деньги. Из банковских выписок следует, что Алексей Киселев — менеджер по продажам — переводил женщине по 300 тысяч рублей, что соответствует ценникам мероприятий. А она, в свою очередь, или Бараненко расплачивались с исполнителями услуг, включая нынешних фигурантов Торопова и Киселева.
Дом Бараненко на улице Шахматова в Петергофе одновременно исполнял роль склада оружия и военной формы, гаража техники, офиса для приема клиентов.
Бизнес, вероятно, был доходным. Супруга Павла Бараненко могла разово оплатить услуги пластической хирургии на 600 тысяч рублей, а он — приобрести партию биотуалетов за 45 тысяч долларов или за полсотни тысяч евро выписать из Латвии еще один танк в свою коллекцию.
Адвокат Денис Теплов, защищающий Бараненко, отказался отвечать на вопросы «Фонтанки»:
«Я никогда не общаюсь с журналистами».
К Бараненко и Торопову заявлен иск о компенсации морального вреда на 500 миллионов рублей. Потерпевшим по делу признан Михаил Скоров. Его адвокат Александр Зимин сообщил «Фонтанке», что попросит суд наложить арест на имущество Бараненко. В первую очередь — на военную технику.
«Еще один иск мы планируем заявить к Министерству обороны за содействие Бараненко в его деятельности», — уточнил Зимин.
Предварительное слушание по уголовному делу начнется в Красносельском райсуде 13 декабря.
Полигон на Гатчинском шоссе продолжает принимать клиентов.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»