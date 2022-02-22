Раненых — бросить. Кровавый след и патриотические наследники «Красной звезды»

Фото: Скриншот youtube.com/Evil movie Поделиться Поделиться







Пока 17-летнему из Красного Села медики спасают пальцы, в реконструкторских кругах шепчутся, что «Красная звезда» снова оскандалилась — в этот раз в лице своих преемников.

По данным «Фонтанки», юношу с месивом вместо левой кисти в детскую клиническую больницу при Педиатрическом университете доставили в половине второго часа дня 19 февраля. Из пяти пальцев уцелел один. В переданной полиции телефонограмме фигурировали взрывная рана и травматическая ампутация четырёх пальцев.

Пострадавший, в конце января отпраздновавший 17-летие, взял всё на себя. Мол, гулял на пустыре в районе Родниковой улицы, поджёг петарду и почему-то не бросил. О том же в объяснительной написала мать, добавив, что сын был в компании 25-летнего товарища. Тот повторил рассказ о петарде, которая то ли куплена в прошлом году и завалялась, то ли была найдена в снегу. Правоохранители версией удовлетворились, уголовного дела нет.



Полигон в паре километров от того места, где так неудачно пошалил подросток, до недавнего времени был известен как полевая штаб-квартира патриотической организации «Красная звезда» — главного поставщика реконструкций на тему Великой Отечественной войны. Сейчас на Гатчинском шоссе, 52–54 квартируются преемники — танковый парк «Стальной десант».

«Ребрендинг» произошёл после того, как в ноябре 2020 года под колесами бронетранспортера погиб 38-летний петербуржец Андрей Кожевин. Группа лиц, которая в тот день организовывала частную милитари-вечеринку, оказалась тесно связана с «Красной звездой». Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявили соучредителю организации Павлу Бараненко и ещё двоим.

19 февраля «Стальной десант» предлагал праздничную программу, приуроченную ко Дню защитника Отечества. Гостям обещали военную технику на ходу, выставку вооружения, тир и, конечно, обязательный аттракцион — поездку на броне. Судя по расписанию, подросток остался без пальцев между тем, как СУ-100 вёл огонь по немецким танкам и тренировкой артиллеристов.



В реконструкторских кругах «Фонтанке» подтвердили, что без происшествий в тот день не обошлось: якобы ранение руки как раз получил 17-летний волонтёр. Очевидцы нашлись и среди зрителей.

Как рассказывает Виктория, в танковом парке на Гатчинском шоссе в минувшую субботу она была вместе с семьёй. Приехали около полудня, успели посмотреть шоу танков, покатались на БТР, заглянули в тир. Там закрались сомнения в безопасности.

«Пока ждали в очереди, я дважды спросила у сотрудника, боевые патроны или холостые. Ответа не последовало», — говорит она, не исключая, что её вопросы не услышали из-за многолюдности. Подозрения остались.

В час дня, по словам Виктории, случился взрыв. Звук был такой, что показалось — пальнули из танка, ближайшая палатка «подлетела».



Фото: Предоставлено Викторией Поделиться Поделиться







«Уши заложило. Пока собрала детей в кучу, сотрудники вывели из палатки парня очень молодого — сотрудника. Он был одет как и все там работающие. На ходу у него спрашивали: «Что с тобой?» Всем он отвечал, что всё в порядке, но за ним тянулся кровавый след. Девочка-работник, которая брала деньги за стрельбу в тире, тут же начала плакать, но с места не сдвинулась. Мы направились к выходу и увидели этого парня, стоящего у другой палатки. Он был один и кричал: «Ребя-я-ята, помогите!» Мой сын закричал, что у него руку оторвало, и я увидела, что от кисти осталось месиво. Все бегали около входа в палатку, где была «полевая кухня». Кто-то сказал: «Не оставляйте его одного». После к парню подошли ребята», — вспоминает она.



В парке семья Виктории провела ещё около четверти часа. Кареты скорой не видели. Уже на выходе муж уточнил у сотрудницы, всё ли в порядке с пострадавшим, на что услышал: всё у него в порядке, не наводите панику.

По словам собеседников «Фонтанки», знакомых с работой милитари-парка, скорая на Гатчинское шоссе не приезжала: к медикам пострадавшего доставил якобы чуть ли не сам Олег Кудрявцев. Именно ИП этого активиста «Красной звезды» указано в рекламе деятельности «Стального десанта». Где-то по пути подросток решил, что будет говорить о петарде — будто бы не без чужой помощи.

Ещё один из тех, кто побывал на полигоне в субботу, рассказывает, что по его информации пострадавшему юноше поручили снаряжение снарядов — гильза, капсюль, порох и картонный пыж — для пушки.

«В гильзу был вставлен капсюль/жевело и заложен пакет с порохом, при попытке утрамбовать пыж из картона (тяжелым предметом) произошла детонация. Халатность и безалаберность привела к трагедии», — добавляет деталей Андрей. Собеседник «Фонтанки» уверен, что версию про петарду мальчику, которого увозили в шоковом состоянии, могли продиктовать.



Дозвониться до Олега Кудрявцева не удалось, на сообщения к моменту публикации он не ответил. Телефон «Стального десанта» также молчал. Девушка, откликнувшаяся по номеру для организованных групп, ахнула и заверила, что ничего не знает о случившемся: мероприятия танкового парка в её сферу ответственности не входят, Кудрявцева в течение дня она не видела, других его телефонов у неё нет.

Пострадавший юноша тем временем перенёс многочасовую операцию. Говорят, хирурги сотворили чудо, но подвижность пальцев под вопросом.

23 февраля «Стальной десант» анонсирует главный праздник танкового парка. Программа расписана с 11 утра и до вечера, вход свободный.

Татьяна Ципуштанова, Алина Гюббе,

«Фонтанка.ру»

Справка:

За последние годы «Красная звезда» отметилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, подрывом газетного комплекса, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в парке 300-летия. По этому эпизоду Бараненко тоже привлекался в качестве обвиняемого, но примирился с потерпевшими, дело прекратили.



В 2012 году Бараненко попал под уголовное дело о хранении оружия. На базе «Красной звезды» в Петергофе полиция нашла настоящую противотанковую пушку «Рапира». Дело прекратили.

В январе 2018-го в доме «патриота № 1» прошёл обыск. Найденный арсенал затмил двухметровый нильский крокодил в подвале. Прокуратура тогда не нашла способов вызволить животное и оставила его хозяину на ответственное хранение.

