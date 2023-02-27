Детский лепет. Полиция Петербурга пересчитала в ТРЦ «Галерея» «офников» и «реданов»

Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Настоящая спецоперация прошла в конце длинных выходных в крупнейшем ТКЦ Петербурга. Среди бела дня к «Галерее» подъехали, кажется, все машины городской полиции, ОМОН перекрыл выходы, включая служебные, и начал методично забирать всех до единого бесхозных детей. Искали хулиганов.



В отчете ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, разосланном спустя 8 часов после событий, значится:

«26 февраля в 15:15 в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в торговом центре на Лиговском проспекте. На место оперативно были направлены наряды полиции. Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника. В полицию доставлены предполагаемые участники конфликта в возрасте от 14 до 17 лет. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)».



Нужно пояснение, дело возбуждено по части 2 — «с применением оружия…, либо … группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти». Следственный комитет настаивает, чтобы дело передали на расследование ему. Наказание за такое — не детское, в лучшем случае — 500 тысяч штрафа. В худшем — 7 лет неволи.



Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако многие родители — правильно не «задержанных», а «доставленных» — детей сейчас настроены воинственно и намерены требовать ответа за, как им кажется, многочисленные процессуальные нарушения в ходе этого рейда и последующих разбирательств. Сказать по правде, вопросы и правда есть — с детьми беседовали под протокол и, судя по описаниям, проводили опознания, без присутствия положенных законных представителей. Оспорить все, подписанное этим вечером детскими дрожащими руками, будет нетрудно, уверены уже вступившие в борьбу адвокаты.



По петербургскому февралю особенно на улицах не нагуляешься. Так что подростков на выходных на фудкортах, в кинотеатре и в магазинах любого крупного ТЦ много. Законом это не запрещено, но и не так, чтобы сильно разрешено — правовая лакуна. Если с ребенком что произойдет, любому родителю может прилететь «неисполнение обязанностей по воспитанию». А если все нормально, то и вопросов ни у кого не возникает никогда.



Однако сегодня, в последний день февральских праздников и масленицы, службе безопасности «Галереи» был повод напрячься. Дело в том, что накануне в московском ТЦ «Авиапарк» столкнулись две силы, о существовании которых почти никто из взрослых и не догадывался. Подрались «офники» с «реданами».



Ничего не говорит, да? А сразу понятно, что вам не 14 лет, и вы не сидите целыми днями в соцсетях. А если и сидите, то в своих, взрослых. Молодежь для вас — это хипстеры, которые пьют смузи и занимаются друг с другом SMM на удаленке. А в реальности, молодежь — это еще младше и с совсем другими тараканами в голове.

Представьте на минутку себе мир, в котором нет Украины, нет коронавируса, нет инфляции и дефицита огурцов, нет квитанций ЖКХ и ипотеки. Это мир тех самых подростков, в котором совершенно чуднЫе и малопонятные нам проблемы. И вот одна из этих проблем у некоторых из детей — понять, «офник» ты или «редан».



Ошибиться нельзя! Как раньше надо было определяться любер ты или хиппи, позже — металлист или панк, потом — гранжер или рейвер, скинхэд или антифа, эмо или гот… ну и так далее. Говорить о том, что это никчемная проблема и не стоит выеденного яйца — конечно можно, но это значит начисто перечеркнуть все свои собственные представления о добре и зле в нежном 12-летнем или чуть позже возрасте. Можно возразить, мол, в наше время не до таких глупостей было, а сейчас с жиру бесятся — ну что ж. Менее напряженной проблема «офников» и «реданов» от этого не становится.

Не сказать, что это движение прям очень многолюдное. Но практически каждый ребенок в средней школе почти наверняка слышал про них, а кто-то сможет и объяснить на словах. Внешняя основа двух этих противоложностей — отношение к аниме. Это если очень упрощать. По сути — столкновение культур. Первые — первоначально происходили из «околофутбола», помеси футбольных хулиганов с гопниками. Позже эта культура усложнилась, потеряла спортивные корни и как бы стала воплощать рабочие окраины с простыми жизненными тезисами и здоровым отношением ко всяким изяществам.



Вторые — выходцы из среды любителей японских комиксов и мультиков. Натуры более сложные и утонченные, со своей специфичной эстетикой, одеждой и тоже с понятиями о добре и зле. Именно в их среде зародилась мысль о том, что «офники» — это зло, с которым можно бороться кулаками (спасибо, что не катанами).

Зачем бороться — понятно. На городских окраинах грубая маскулинность подростков — как девочек, так и мальчиков, — слабо приемлет непохожее. И требует «ответить за шмот». Шутки у них грубые, тонкий психологизм и эмпатия — неведомы. Видя сверстника с длинными волосами, в клетчатых штанах и пауком на спине (стандартная одежда «реданов») руки так и тянутся. И не со зла ведь даже. А просто ну ты сам на себя посмотри, какое ты чучело. Иди постригись.

Когда вся эта история касалась незлых хиппи или эмо, они молча глотали. А анимешники, при всей нелепости своего вида, люди вообще-то злые. И по-своему воинственные. Вот и возникла мысль, что надо собираться и бить «офников» за то, что они такие.



Конечно, романтический порыв навести в мире справедливость уперся в сумрачное непонимание. И миру явился третий тип — тех, кто как бы не «офник», но люто презирает «реданов». Именно они сейчас заполнили все «анимешные» странички в соцсетях, донося свое рабоче-крестьянское «ненавижу». И как-то так само собой получилось, что в «офники» записали всех тех, кто не понимает и не разделяет японскую эстетику. А потом к этому примешалась тема национализма, а потом щепотка эстетики АУЕ* (признано экстремистской организацией). К ним прилипло архаичное «скины». Анимешников же винят в нетрадиционной ориентации и неуважении к культурным кодам. И к «Редану» прибавилась — в шутку — приставка ЧВК. Ну и понеслась.

Уже несколько месяцев по всей стране ходят слухи, что где-то толпа «реданов» избила пару «офников», а те в ответ собрали друзей и… А где-то чуть ли не зарезали кого-то, и там вообще бог знает, что началось. Где-то молва скинула кого-то с третьего этажа, и вот эти все обычные для нашего детства ужастики. По интернетам, как в старые добрые времена разлилось: а ты приезжай, мы тебя этого, а ты скажи адрес, мы приедем тебя тово, а давай ты с друзьями против моих друзей, ну и как обычно, ничто не ново под луной.



В отличие от детства гегемонствующего сейчас поколения, нынешние дети объединены интернетом, но страшно разделены расстояниями. Так что в реальности им встретиться ну крайне проблематично. Но юность настойчива, и вот как раз на этой неделе пара десятков «реданов» встретилась с отрядом «офников» как раз в московском «Авиапарке». Судя по тому, что встречаться пришлось и на следующий день, накал страстей был не выше, чем у экранов телефонов. Но на следующий день к ТЦ приехала полиция и забрала человек 30. Для профилактики.

А по интернетам понесли трясущиеся видяшечки, как по эскалатору едет толпа (человек 20) элегантных анимэшников с пауками на спинах. Страшно — аж жуть. И пошло-поехало по городам и весям. Казань, Новосибирск, Петербург, Ростов-на-Дону оказались предупреждены: у вас намечается бог знает что. А там четыре дня силовики в усилении, ждут провокаций, подогретые стрельбой у Гостиного двора.



Увидев кучку характерно одетых детей перед входом в ТЦ, «кто надо», вызвал полицию, и та среагировала мгновенно. Десятки экипажей, ОМОН в черных латах, заблокированы все входы и выходы, никого не выпускать — ищем! Поскольку ориентировки были весьма расплывчатые, брали вообще всех, кто подходил по возрасту и не мог по требованию предъявить сопровождающего взрослого. Шум, гам, 13-летние девочки рыдают, мальчики хорохорятся: меня-то за что! А полезай в машину — там разберемся. Уже под конец нашли источник возгорания — пара десятков все же постояли друг напротив друга.

Запись этого инцидента на камерах наблюдения есть, но публике ее не показывают. Человек, который смотрел ее по должности, уверяет: «Драки не было, ничего, одна микростычка». Судя по описанию, превосходящие силы «офников» толкают нетрусливого «редана». Потом он убегает, прячется в магазине одежды. Ну и все. На том, что снимали уже после на телефоны — хромающий юноша. Отчего хромает, неизвестно.



Когда по всему ТРК нашли под 220 подходящих детей, двери «Галереи» вновь открылись для покупателей. А рыдающих и просящихся к маме мальчиков и девочек развезли по десятку отделов полиции, где они стали дожидаться родителей. Подавляющее большинство из них вообще ни слухом, ни духом про эту драку. Многие вообще не понимают, о чем речь. Кто-то в телефоне уже прочитал, в чем дело.



Сидеть им пришлось долго. Гораздо больше положенных по КоАП для детей трех часов. Тем временем, снаружи к отделам подтягивались ручейки родителей. Без них из отделов никого не выпускали — так положено.

Около одиннадцати вечера у 76 отдела полиции «стихийных родительских собраний» не наблюдалось. Все, кто приехал за своими отпрысками, дожидались их внутри. Сотрудники уже «раздавали» последних.

Даниилу 15 лет. Вызволять его приехали оба родителя. Причем отец случившимся был весьма недоволен. «Я бы… надрал там всем», — так мужчина прокомментировал доставление сына в отдел. И имел в виду он отнюдь не подростков.



«Мы с другом смотрели футбольный матч и после этого пошли в «Галерею» перекусить, — рассказал Даниил. — И оказалось, что там должна была быть драка между скинхедами и анимешниками».

«Анимешники — же, кажется, безобидные ребята, которые в костюмы героев мультфильмов наряжаются», — попытался блеснуть знанием молодежных субкультур корреспондент.

«Нет, это такие длинноволосые геи, — огорошил Даниил. — И они должны были драться с лысыми. В итоге лысые забили их. Там, короче, четырех человек убили, одного — до полусмерти. И двоих еще побили».

«Про убитых же не было информации официальной».

«У меня там подруга была, она после нас всех оттуда ушла, — сказал Даниил. — Но самой драки я не видел, меня сразу же повязали, минут через тридцать. Меня просто взяли и повели».

«Тебя за руку взяли и повели? Тебе представились? — спрашивал отец парня. — То есть, больше трех часов, не уведомив родителей, несовершеннолетних держали в отделе. Увели силой без объяснения причин, отказались доставить ребенка по прописке. Его забрали около 15 часов, а вышел из отдела он в одиннадцать вечера».



«В отделе нас держали не в камере, в комнате со стульями. Среди нас были и совершеннолетние, и несовершеннолетние. За все время нам дали три бутылки воды на 40 человек, — говорит Даниил. — За порядком следили двое полицейских».

«И я, и муж были на работе, — говорит мама 15-летнего Ильи. — Сын был у бабушки и от нее должен был приехать домой. Я звоню ему около 17 часов, узнать, дома ли он, и не могу дозвониться. А потом дозвонилась, и сын говорит: «Я в отделе». Оказалось, он вернулся домой и решил поехать в город с другом погулять. Живем мы в Сертолово.



Илья говорит, что в «Галерею» вообще в первый раз съездил.

«Зашли с другом в «Перекресток» купить попить, — говорит он. — Выходим — подзывает охранник ТРК. Завели нас в подсобное помещение. А там уже полиция, спрашивают — что в карманах. Видимо, фильтровали толпу по внешнему виду, забрали человек сорок подростков. Потом нас посадили в автозак. Пока мы были в подсобке и в автозаке, полицейские сказали, что звонить никому нельзя. И отвечать на звонки тоже. Почему нас везут в отдел, нам не объяснили. Около половины пятого мы были уже в отделе полиции. В отделе я поговорил с полицейским, он сказал, что всех подряд забрали «до выяснения», чтобы не терять время и быстро найти тех, кто устроил драку в ТРК. Саму драку я не видел, каких-то подозрительных людей тоже. Про эту группировку, о которой все теперь говорят, впервые услышал в отделе».



Дома Илью ждет серьезный разговор с отцом. «Он поехал гулять в город и нас в известность не поставил. Мы его в город гулять вообще не отпускаем», — говорит мама парня. На вопрос, поедет ли Илья в «Галерею» на следующих выходных, подросток улыбается и говорит: «Я, пожалуй, лучше дома посижу».

Мама пятнадцатилетнего Тимофея забеспокоилась, когда около 18 часов сын перестал брать трубку. Друг, с которым парень ушел гулять, тоже был недоступен.

«У нас забрали телефоны, когда нас обыскивали в подсобке, положили их на стол, — говорит подросток. — А потом, когда посадили в автобус, сказали, телефонами не пользоваться. В отделе поначалу даже в туалет не выпускали, а когда кто-то начал проситься, сказали: «Вы где находитесь, может, вам еще пиццу сюда принести?» Потом всех опрашивали, относишься ли к какой-либо группировке, и фотографировали».



Тимофей говорит, что в «Галерее» заметили скопление людей на фудкорте, но не стали выяснять, что происходит, а пошли ходить по магазинам. «Потом выходим на улицу, и на выходе нас полицейские забрали, — говорит он. — Мы спросили, что случилось, нам говорят: «Да ничего, все хорошо, пойдем». Привели в подсобку. И там показали нас какой-то девочке и спросили у нее: «Эти были там, не были?» Она сказала: «Были». Кажется, она была из «реданов».



«А кто это такие — «реданы»?»

«Они себя называют ЧВК «Редан», — говорит Тимофей. — Они отращивают длинные волосы, красят в черный. Неформалы. У их символика — паук с четверкой. Скорее всего, они даже не знают, что такое ЧВК. Но все это я только сегодня узнал, когда меня забрали. До этого я ни разу людей, которые подходили бы под это описание, не встречал. В подсобке среди тех, кого забрали, была одна девочка, у нее на лице под глазом был нарисован паук».



Артему 16 лет. В «Галерею» пришел с другом перекусить. «Когда мы выходили из «Перекрестка», к нам подошли пять сотрудников полиции, — говорит парень. — Мы показали документы. После этого друга отпустили, а мне сказали ехать в отдел. Почему — не объяснили, возможно, потому что у меня стрижка короче. Я догадывался, в связи с чем всех забирают. А в отделе уже увидел протокол, а там было написано, что мы шли по торговому центру и якобы громко ругались матом».

Мама Артема зла на полицейских не держит. «Да, конечно, детей продержали в отделе несколько часов. Но как еще быть? Там, в торговом центре, кто-то нахулигалил. И как иначе разобраться, что на самом деле произошло, — говорит она. — Главное, что все закончилось хорошо и мы идем домой».

Возле отделения полиции по Василеостровскому району Петербурга №30 собрались родители задержанных подростков, журналист «Фонтанки» насчитал 10 человек. Одни нервно вышагивали по внутреннему дворику, другие с отрешенным взглядом сидели на заснеженном крыльце.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Мы уже четыре часа здесь! Как мне сын сказал, их всех забрали из «Галереи», хотя никаких драк не было. На каком основании они [сотрудники полиции] не отвечают. Просто в кучу собрали. Там дети 12 — 13 лет, девочки. Я слышала, что есть малолетняя группировка, они избивают нерусских ребят. И сын сказал, что хочет поехать посмотреть, что там происходит. Сын ни к какой группировке не принадлежит. Он вообще неконфликтный, в драках никогда не участвовал, потому что он спортсмен. Он боится, позвонил, плакал: «Мам, я ничего не делал!». Сын тоже носит клетчатые штаны, но это ничего не значит, что он в каких-то группировках состоит — мода сейчас такая», — сокрушалась Екатерина, мама 16-летнего подростка.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я вырос среди нерусских, много друзей среди узбеков, таджиков», — подхватил беседу мужчина в очках.

«Так и я! У меня тоже ребенок не русский, вот почему он из школы ушел, потому что его затравили! Потому что постоянно издевались! «Ты не русский, черножопый». Ушел из школы, сказал: «Мам, я уже не могу». Вот один кто-то начал, и пошло-поехало! Смысл?! ПРосто дебилизм какой-то происходит», — негодовала Екатерина.

За все время, что родители дожидались своих чад, выпустили только троих. Зайти в отделение никто даже не надеялся — дверь в отделение была заперта изнутри на магнитный замок.



«Сын спортсмен, занимается карате, только сегодня из Москвы приехал. Их сенсей учит, чтобы никогда не дрались нигде — выгонит сразу! Он с сестрой встретился, хотели вещи купить в «Галерее». Я ему в полседьмого звоню, мол, когда ты едешь домой? Он ответил, что сейчас едет. И все, вот приехали сюда. Два часа я здесь уже», — возмущался отец 15-летнего школьника.

«Мы все злые как собаки. Я понимаю, что сына забрали ни за что. Когда заберу его, скажу, чтобы не гулял там, где не надо гулять. Мы вообще живем в Пушкине», — стуча зубами от холода, рассказала мама 14-летнего подростка.

О том, что сын задержан и находится в отделении полиции, она узнала инспектора по делам несовершеннолетних:

«Позвонил, сказал: «Приезжайте», больше ничего. О том, что происходит, узнала только когда сюда пришла. Даже не в курсе была, за что и почему. Я даже не знала, что он поехал в «Галерею», он сказал, что поедет с друзьями гулять. Хотя если бы и знала — откуда я могла догадаться, что такие рейды везде идут? За него переживаю, что он там сидит, и за себя, что мне холодно. Ну что за издевательство, ведь могли бы хотя бы внутрь нас запустить», — не выдержала мама одного из задержанных подростков.



Шестнадцатилетнего Петра задержали в полшестого возле «Галереи». Там они стояли до половины восьмого, потом их отвезли в 30 отделение полиции, других его друзей в отделения 76 и 37. Петр предупредил родных, из отделения его забрала бабушка.

— Меня задержали из-за случая в «Галерее». Там ЧВК «Редан», новое движение появилось, они против скинов высказываются, и много про религию. Я отношения к ним не имею, я против них наоборот. Я побежал за компанию с людьми, мы их обнаружили, и побежали за ними. А потом я смотрю — все бегут к запасному выходу, и мы побежали туда, а там облава, там [полицейские] появились.

— Брали всех абсолютно?

— Да.

— А вы за ними зачем побежали?

— Я хотел тоже хотел проучить этих людей, особенно которые про религию высказываются.

— Как вы хотели их проучить, драться?

— Да, наказать их как-то.



— Вам какое-то обвинение предъявили?

— Да. Статья 17.9, 51, и еще какая-то (их попросили подписать что они имеют право не свидетельствовать против себя и что предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний — прим. ред.)

— И что дальше с вами будет?

— Все хорошо будет, просто с родителями вывели и сказали что дальше будет комиссия ОДН. Протокол я заполнял внутри, на руки ничего не дали. Завтра будет такая же ситуация в «Галерее», говорят, что будет мясо вообще, с 3 до 5 будет там происходить это все. Это в телеграмм-каналах пишут.

— А вы какой-нибудь группировке принадлежите?

— Нет.

Сын Александра поехал в торговый центр поесть бутербродов, но зайти внутрь даже не успел — по его словам, его вместе с другом задержали в дверях.

«Нам повезло — отпустили около полуночи, мы уже домой едем. Обвинение — участие в драке больше 200 человек, выражались непристойными словами, угрожали, вот такая вот фигня. Сотрудник полиции который его задержал, вот такую бумагу составил. Ну то есть там под копирку. Она напечатанная, только фамилию вписывают и все. Обещают, что будет отказной материал. Не знаю, чем кончится, правда. Я даже сфотографировать не успел — она так быстро все документы собрала. На руки никакую бумагу не дали».



Комментарий участника реальных субкультурных движений:

— Единственное логичное объяснение словам парня такое: Эти граждане из «Чэ-Вэ-Ка Редан» высказываются, как он говорит, против скинов. При этом, под скинами здесь, вероятнее всего, подразумеваются боны — ультраправые бонхеды, которых по незнанию, российские СМИ уже лет 30 записывают в «скинхеды» или просто ставят с ними в один ряд. А это — не верно в корне. Итак, «ЧВК...» высказываются против «скинов» — и это не удивительно. Потому что ультраправые боны вряд ли одобрительно смотрят на длинные черные патлы и «нефорский» прикид новоявленной движухи. За что, вероятно, получают агрессивный отпор: боны не склонны к дипломатическим способам выяснения отношений. В итоге, вероятно, мы и получаем этот конфликт. Единственное, что можно добавить: вероятнее всего, и «боны» выясняющие отношения с этими «Реданами» — такие же юные и вряд ли имеют реальное отношение к серьезным боновским группировкам. Те, созданные ещё в нулевые, не станут сегодня соваться под камеры с разборками «из-за шмота», и, если и примут участие в реальных конфликтах, то, скорее по более серьезным поводам и с куда более серьезными противниками.



Вместе с родителями мерзли перед отделами полиции Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, Венера Галеева, «Фонтанка.ру» *АУЕ — (признано экстремистской организацией)