Не стерпел пощёчину. Арестован обвиняемый в убийстве с расчленением под Петербургом

Всеволожский горсуд Ленобласти на два месяца изолировал от общества обвиняемого в убийстве мужчины, останки которого нашли расфасованными по пакетам. Он снова говорил о женщине, но уже в ином ключе.



Об аресте 55-летнего обвиняемого 24 января сообщает региональный Следственный комитет. Ходатайство о заключении под стражу поддержала прокуратура, суд не нашёл оснований для смягчения меры.