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    Не стерпел пощёчину. Арестован обвиняемый в убийстве с расчленением под Петербургом

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    Всеволожский горсуд Ленобласти на два месяца изолировал от общества обвиняемого в убийстве мужчины, останки которого нашли расфасованными по пакетам. Он снова говорил о женщине, но уже в ином ключе.

    Об аресте 55-летнего обвиняемого 24 января сообщает региональный Следственный комитет. Ходатайство о заключении под стражу поддержала прокуратура, суд не нашёл оснований для смягчения меры.

    Следственный комитет России по Ленинградской области

    По версии следствия, 38-летний житель Всеволожска был убит в квартире на проспекте Некрасова 11 ноября. Согласно материалам, обвиняемый Аркадий Чернявский не стерпел пощёчины присутствовавшей в квартире даме и ударил её обидчика ножом, уточняет 47news.

    Части тела убитого были найдены в бане на участке дома во Всеволожске 21 января, после того как в полицию позвонила жительница Петербурга, услышавшая от родственника просьбу помочь спрятать тело.

    После задержания предполагаемый расчленитель передумал брать вину на себя и рассказал о знакомой, которая будто бы и совершила убийство во время совместного застолья. Возможности допросить её у следствия не было — женщина уже умерла.

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