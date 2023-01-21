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    «Живым я не сдамся». Как во Всеволожске задерживали предполагаемого расчленителя

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    Получив информацию о пакетах с фрагментами человеческого тела, полиция сразу же поехала на место. Преступник, проживающий в доме во Всеволожске, мог быть опасен. Это следовало из фразы, что он бросил своей родственнице. Подробности 21 января сообщает 47news.

    Фото: прокуратуры Ленобласти
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    Как ранее писала «Фонтанка», о страшном в полицию сообщила петербурженка Юлия. Всё началось с того, что ей позвонил бывший приятель ее матери — 55-летний Аркадий и рассказал, что убил человека. Аркадий жил в их общем доме на улице Некрасова. Он попросил женщину приехать и помочь ему избавиться от трупа. Юлия предположила, что тело найдет полиция. На что мужчина ответил ей: «Живым я не сдамся!»

    Именно поэтому силовики приехали к дому во Всеволожске во всеоружии — готовились к тому, что подозреваемый начнет оказывать сопротивление. Но тот покорно сдался. В бане на участке полиция нашла сперва два пакета и сверток, потом еще один пакет. Внутри были части тела. Чьего — сейчас уточняется. Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

    Фото: прокуратуры Ленобласти

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