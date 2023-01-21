В бане под Петербургом нашли пакеты с кусками человеческого тела

Фрагменты тела нашла жительница Петербурга в бане у родственника. Она не стала помогать ему в сокрытии преступления и обратилась в полицию. Об этом 21 января сообщает 47news.



Звонок в дежурную часть поступил накануне около двух часов дня. Петербурженка рассказала о том, что в бане на участке дома во Всеволожске лежат пакеты с частями тела. Приехавшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала обнаружение двух полиэтиленовых пакетов и одного свертка из простыни. Внутри были фрагменты трупа.



Женщина пояснила, что в доме живет ее дальний родственник. Он якобы попросил ее избавиться от останков. Подозреваемый задержан. На месте работают следователи и криминалисты.