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    Стала известна личность убитого, останки которого нашли в пакетах во Всеволожске. В деле появилась ещё одна «мертвая душа»

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    Установлена личность убитого мужчины, которого расчленили, упаковали по пакетам, а затем спрятали в бане на участке во Всеволожском районе Ленобласти. Задержанный передумал брать вину на себя и указывает на знакомую, которая уже скончалась.

    Подробности 22 января сообщает 47news. По предварительной информации, человеческие останки, найденные во Всеволожске, принадлежат местному жителю Дмитрию. В конце января он должен был отметить 39-й день рождения. При жизни он, вероятно, зарабатывал сантехническими и ремонтными работами.

    Задержанный 55-летний мужчина сначала якобы говорил, что в конце декабря убил гостя ножом во время совместного застолья. После передумал и указал на ныне покойную общую знакомую, которая также выпивала с ними. Следствие не может ее допросить, а подозреваемому грозит лишь ответственность за сокрытие преступления.

    Как ранее писала «Фонтанка», о страшном в полицию сообщила петербурженка Юлия. Всё началось с того, что ей позвонил бывший приятель ее матери — 55-летний Аркадий и рассказал, что убил человека. Аркадий жил в их общем доме на улице Некрасова. Он попросил женщину приехать и помочь ему избавиться от трупа. Юлия предположила, что тело найдет полиция. На что мужчина ответил ей: «Живым я не сдамся!»

    Именно поэтому силовики приехали к дому во Всеволожске во всеоружии — готовились к тому, что подозреваемый начнет оказывать сопротивление. Но тот покорно сдался. В бане на участке полиция нашла сперва два пакета и сверток, потом еще один пакет. Внутри были части тела. Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

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