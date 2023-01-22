Стала известна личность убитого, останки которого нашли в пакетах во Всеволожске. В деле появилась ещё одна «мертвая душа»

Установлена личность убитого мужчины, которого расчленили, упаковали по пакетам, а затем спрятали в бане на участке во Всеволожском районе Ленобласти. Задержанный передумал брать вину на себя и указывает на знакомую, которая уже скончалась.



Подробности 22 января сообщает 47news. По предварительной информации, человеческие останки, найденные во Всеволожске, принадлежат местному жителю Дмитрию. В конце января он должен был отметить 39-й день рождения. При жизни он, вероятно, зарабатывал сантехническими и ремонтными работами.

