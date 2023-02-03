Жену священника убили в парадной в центре Петербурга. Полиция задержала подозреваемого в храме

Тело женщины с ножевым ранением в грудь нашли днем в парадной дома в Центральном районе. Она оказалась женой священника.

На Коломенскую улицу, 27, полицию вызвали около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» в пятницу, 3 февраля. На лестнице между 2 и 3 этажом нашли тело 35-летней местной жительницы. Злоумышленник смертельно ранил ее в грудь.

Оперативно была установлена личность погибшей — она являлась супругой священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В семье двое детей.

Сотрудники уголовного розыска меньше, чем за три часа задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался, по предварительной информации, 27-летний свечник церковной лавки все того же храма.