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    Жену священника убили в парадной в центре Петербурга. Полиция задержала подозреваемого в храме

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    Тело женщины с ножевым ранением в грудь нашли днем в парадной дома в Центральном районе. Она оказалась женой священника.

    На Коломенскую улицу, 27, полицию вызвали около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» в пятницу, 3 февраля. На лестнице между 2 и 3 этажом нашли тело 35-летней местной жительницы. Злоумышленник смертельно ранил ее в грудь.

    Оперативно была установлена личность погибшей — она являлась супругой священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В семье двое детей.

    Сотрудники уголовного розыска меньше, чем за три часа задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался, по предварительной информации, 27-летний свечник церковной лавки все того же храма.

    По одной из версий, мужчина полагал, что его рабочее место в храме может занять жена священника. И решил ее якобы устранить под видом разбойного нападения.

    Подозреваемого оперативники «убойного» отдела главка задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны, 235.

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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