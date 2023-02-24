«Коктейли делал сам, конечно». Что рассказал задержанный о нападении на сотрудника ОМОН в Петербурге

Задержанный после стрельбы у Гостиного двора 24 февраля добирался в центр Петербурга на перекладных. Утром выходного дня с такси катастрофически не везло, и садиться с «набором революционера» пришлось в общественный транспорт.

О подготовке 50-летний мужчина рассказывает буднично. Проснулся, собрался, пришёл с оружием, патронами и бутылками с зажигательной смесью. С его слов, двустволки хранил в соответствии с законодательством — обе зарегистрированы на него.

«Взял два своих зарегистрированных оружия: 16-й и 12-й калибр, двустволки. Патроны к ним, колонку с песней «Вставай, страна огромная» и два коктейля Молотова», — рассказывает он сразу после задержания. Последние, как добавляет, делал «сам, конечно».



«Фонтанка» сообщала, что путь к Гостиному двору лежал через проспект Ветеранов, куда мужчину и заготовленный набор привёз автобус. Общественного транспорта в его плане сначала не было, но вызвать такси не удавалось, в метро с таким багажом спускаться опасался.

