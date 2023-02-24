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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    «Коктейли делал сам, конечно». Что рассказал задержанный о нападении на сотрудника ОМОН в Петербурге

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    Задержанный после стрельбы у Гостиного двора 24 февраля добирался в центр Петербурга на перекладных. Утром выходного дня с такси катастрофически не везло, и садиться с «набором революционера» пришлось в общественный транспорт.

    «Фонтанка.ру»

    О подготовке 50-летний мужчина рассказывает буднично. Проснулся, собрался, пришёл с оружием, патронами и бутылками с зажигательной смесью. С его слов, двустволки хранил в соответствии с законодательством — обе зарегистрированы на него.

    «Взял два своих зарегистрированных оружия: 16-й и 12-й калибр, двустволки. Патроны к ним, колонку с песней «Вставай, страна огромная» и два коктейля Молотова», — рассказывает он сразу после задержания. Последние, как добавляет, делал «сам, конечно».

    «Фонтанка» сообщала, что путь к Гостиному двору лежал через проспект Ветеранов, куда мужчину и заготовленный набор привёз автобус. Общественного транспорта в его плане сначала не было, но вызвать такси не удавалось, в метро с таким багажом спускаться опасался.

    «Такси не ехало. Звонил на три вида — они не ехали. Я сел на автобус, доехал до метро «Проспект Ветеранов» и там уже сел на такси частное», — говорит задержанный.

    Дальнейшее зафиксировала камера наблюдения.

    Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Оперативное сопровождение взяло на себя УФСБ. Тяжело ранен сотрудник ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии — 43-летний старший прапорщик полиции, который нес обязанности по охране общественного порядка у Гостиного двора. По информации «Фонтанки», план подозреваемого был более масштабен. В его показаниях — коктейли, которые предполагалось забросить в служебный автомобиль ОМОНа.

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