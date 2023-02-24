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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Стрельбу в сотрудника ОМОН в центре Петербурга показали с нового ракурса

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    Стрелявший в росгвардейца готовился к нападению, прячась за колоннами Гостиного двора. Видео 24 февраля публикует пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

    Росгвардия Санкт-Петербурга

    В кадр попал человек, который укрывался за колоннами и, по всей видимости, как раз доставал музыкальную колонку. Его манипуляции не привлекли внимания прохожих, но не остались незамеченными сотрудником ОМОНа, который как раз шёл мимо.

    Попытка задержать вооружённого человека обернулась для него тяжёлым ранением. Сотрудник госпитализирован, его оперируют.

    У стрелка не было шанса — на записи видно, сколько человек укладывали его лицом в землю.

    Подробнее о нападении читайте в материале «Фонтанки».

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