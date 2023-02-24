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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Оперативное сопровождение по делу о стрельбе в росгвардейца в Петербурге взяла ФСБ

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    УФСБ по Петербургу и Ленобласти взяло на себя оперативное сопровождение по делу, возбуждённому после стрельбы у Гостиного двора 24 февраля. Не исключён новый поворот.

    По информации «Фонтанки», на данный момент с задержанным и по всем мероприятиям, связанным с делом, работают оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Не исключено, что дело будет передано в следственную службу УФСБ. В таком случае, можно предположить, что статью переквалифицируют на 205 УК – терроризм.

    Петербургский Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317 УК). Тяжело ранен 43-летний прапорщик Росгвардии, заметивший подозрительные манипуляции человека у колонн Гостиного двора.

    «Фонтанка» рассказала о мотивах подозреваемого. Он уже поведал, как добирался в центр города с коктейлями Молотова и двумя обрезами. Из показаний следует, что ограничиваться парой выстрелов в одного сотрудника он не планировал.

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