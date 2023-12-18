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    МВД узнало, сколько стоило залить пеной двери в квартиры военкоров в Петербурге

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    Повредить двери в квартиры военкоров Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова в Петербурге просили через мессенджер. Об этом полиции рассказали задержанные по подозрению в совершении преступления подростки.

    Юные петербуржцы, 15 и 16 лет, во время опроса пояснили правоохранителям, что какое-то время назад через мессенджер вступили в контакт с неизвестным. Он-то, с их слов, и дал юношам задание залить пеной двери квартир, в которых проживают родственники военных корреспондентов, сообщила 18 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они должны были отчитаться фотографиями и получить вознаграждение в 1500 рублей.

    Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика. По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (повреждение чужого имущества). Расследование взял на контроль начальник петербургского полицейского главка Роман Плугин, а депутат Госдумы Александр Хинштейн после ЧП направил обращения к генпрокурору и МВД.

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