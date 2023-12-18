МВД узнало, сколько стоило залить пеной двери в квартиры военкоров в Петербурге

Повредить двери в квартиры военкоров Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова в Петербурге просили через мессенджер. Об этом полиции рассказали задержанные по подозрению в совершении преступления подростки.



Юные петербуржцы, 15 и 16 лет, во время опроса пояснили правоохранителям, что какое-то время назад через мессенджер вступили в контакт с неизвестным. Он-то, с их слов, и дал юношам задание залить пеной двери квартир, в которых проживают родственники военных корреспондентов, сообщила 18 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они должны были отчитаться фотографиями и получить вознаграждение в 1500 рублей.