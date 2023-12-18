    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Двух подростков задержали после того, как двери в квартиры военкоров в Петербурге залили пеной. Ищут заказчиков

    5741
    34 комментария

    Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемых в повреждении дверей в квартиры военкоров Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова монтажной пеной. Они оказались несовершеннолетними, об этом 18 декабря сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Двух местных жителей доставили в отдел полиции для разбирательства. Больше всего полицию интересует, от кого они получили задание совершить эти действия.

    Сразу два уголовных дела возбудили после постов военкоров, живущих в Приморском и Красносельском районах. Они сообщали, что за выходные кто-то залил монтажной пеной двери в квартиры, где живут их семьи.

    Контроль за расследованием взял глава петербургской полиции Роман Плугин.

    ЛАЙК13
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 33

    Гость18 Дек 2023 в 15:26
    Нормальные пацаны
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close