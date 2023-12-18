Двух подростков задержали после того, как двери в квартиры военкоров в Петербурге залили пеной. Ищут заказчиков

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемых в повреждении дверей в квартиры военкоров Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова монтажной пеной. Они оказались несовершеннолетними, об этом 18 декабря сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.



Двух местных жителей доставили в отдел полиции для разбирательства. Больше всего полицию интересует, от кого они получили задание совершить эти действия.

Сразу два уголовных дела возбудили после постов военкоров, живущих в Приморском и Красносельском районах. Они сообщали, что за выходные кто-то залил монтажной пеной двери в квартиры, где живут их семьи.