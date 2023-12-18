Залитые пеной двери в квартиры военкоров в Петербурге стали уголовным делом по двум статьям

Петербургская полиция возбудила уголовные дела после того, как злоумышленники повредили двери в квартиры военных корреспондентов. Их расследование под особым контролем у начальника главка.
Как сообщает 18 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк, в Приморском районе, где живет Роман Сапоньков, залили пеной дверь в межквартирный холл. Дело возбудили по статье «умышленное повреждение имущества».
В Красносельском, где испортили дверь военкору Дмитрию Стешину, — дело возбуждено по статье «хулиганство».
Начальник петербургского полицейского главка Роман Плугин взял под личный контроль расследование дела, установление всех обстоятельств произошедшего и поимку злоумышленников.
После ЧП депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращения к генпрокурору и МВД, заявив, что произошедшее — воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов и попытка их устрашения.
«Фонтанка» писала о том, что инцидент в Приморском районе имел место накануне около восьми вечера.