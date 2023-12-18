Залитые пеной двери в квартиры военкоров в Петербурге стали уголовным делом по двум статьям

Петербургская полиция возбудила уголовные дела после того, как злоумышленники повредили двери в квартиры военных корреспондентов. Их расследование под особым контролем у начальника главка.



Как сообщает 18 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк, в Приморском районе, где живет Роман Сапоньков, залили пеной дверь в межквартирный холл. Дело возбудили по статье «умышленное повреждение имущества».