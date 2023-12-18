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    Залитые пеной двери в квартиры военкоров в Петербурге стали уголовным делом по двум статьям

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    Петербургская полиция возбудила уголовные дела после того, как злоумышленники повредили двери в квартиры военных корреспондентов. Их расследование под особым контролем у начальника главка.

    Как сообщает 18 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк, в Приморском районе, где живет Роман Сапоньков, залили пеной дверь в межквартирный холл. Дело возбудили по статье «умышленное повреждение имущества».

    Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
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    В Красносельском, где испортили дверь военкору Дмитрию Стешину, — дело возбуждено по статье «хулиганство».

    Начальник петербургского полицейского главка Роман Плугин взял под личный контроль расследование дела, установление всех обстоятельств произошедшего и поимку злоумышленников.

    После ЧП депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращения к генпрокурору и МВД, заявив, что произошедшее — воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов и попытка их устрашения.

    «Фонтанка» писала о том, что инцидент в Приморском районе имел место накануне около восьми вечера.

    Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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