В Приморском районе запенили входную дверь в межквартирный холл. Там живёт военкор

Петербургские полицейские ищут злоумышленников, повредивших чужое имущество, сообщило «МВД Медиа» в своём телеграм-канале 18 декабря.

Инцидент произошёл вчера в одном из домов в Приморском районе. 17 декабря в 20 часов в полицию поступило сообщение, что неизвестные там «запенили входную дверь в межквартирный холл». На место отправился участковый уполномоченный полиции и зафиксировал этот факт. Как стало известно «Фонтанке», дверь ведет к квартире военкора Романа Сапонькова.

«В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.