В Приморском районе запенили входную дверь в межквартирный холл. Там живёт военкор

Петербургские полицейские ищут злоумышленников, повредивших чужое имущество, сообщило «МВД Медиа» в своём телеграм-канале 18 декабря.
Инцидент произошёл вчера в одном из домов в Приморском районе. 17 декабря в 20 часов в полицию поступило сообщение, что неизвестные там «запенили входную дверь в межквартирный холл». На место отправился участковый уполномоченный полиции и зафиксировал этот факт. Как стало известно «Фонтанке», дверь ведет к квартире военкора Романа Сапонькова.
«В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Роман Сапоньков — журналист, находится в зоне СВО, автор популярного телеграм-канала (84 тысячи подписчиков). В своём канале он показал залитую пеной дверь. Военкор Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале также сообщил, что по его старому месту прописки в Петербурге запенили дверь.