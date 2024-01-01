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    Около 3 тысяч мигрантов уехали в отделы из центра Петербурга в новогоднюю ночь

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    Порядка трех тысяч иностранных граждан были доставлены в отделы полиции из центральной части Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 января.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Более 600 из доставленных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они получили на Новый год «подарки» в виде административных протоколов. Более сотни человек при этом могут быть выдворены за пределы РФ.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Накануне вечером центр Петербурга закрыли для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту проскальзывали через рамки металлоискателей, а полиция проверяла документы у приезжих. Напомним, в знак поддержки Белгорода в Петербурге был отменен концерт на Дворцовой. Факелы Ростральных колонн тоже не зажигали.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

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