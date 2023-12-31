Что прямо сейчас происходит в центре Петербурга, который был закрыт для гуляний

«Фонтанка» показывает обстановку в центре Петербурга в ночь с 31 декабря на 1 января. Невский проспект был перекрыт для движения автотранспорта от перекрестка с Садовой улицей. Пешеходов начали пускать после восьми часов вечера, до этого времени проводились антитеррористические мероприятия. Однако ни концерта на Дворцовой ни праздничного салюта не будет.
Автор: youtube.com/fontankaRU
Как стало известно «Фонтанке», на главной улице города проверяют документы у мигрантов. Тем, у кого они не в порядке, приходится отправиться в отдел.
Автор: youtube.com/fontankaRU
Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли решение в знак поддержки Белгорода отказаться от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади. Не состоится также праздничный салют над Петропавловской крепостью. Не будут зажигать и факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.
Автор: youtube.com/fontankaRU