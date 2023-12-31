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    Что прямо сейчас происходит в центре Петербурга, который был закрыт для гуляний

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    «Фонтанка» показывает обстановку в центре Петербурга в ночь с 31 декабря на 1 января. Невский проспект был перекрыт для движения автотранспорта от перекрестка с Садовой улицей. Пешеходов начали пускать после восьми часов вечера, до этого времени проводились антитеррористические мероприятия. Однако ни концерта на Дворцовой ни праздничного салюта не будет.

    Автор: youtube.com/fontankaRU

    Как стало известно «Фонтанке», на главной улице города проверяют документы у мигрантов. Тем, у кого они не в порядке, приходится отправиться в отдел.

    Автор: youtube.com/fontankaRU

    Ранее сообщалось, что власти Петербурга приняли решение в знак поддержки Белгорода отказаться от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади. Не состоится также праздничный салют над Петропавловской крепостью. Не будут зажигать и факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

    Автор: youtube.com/fontankaRU

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