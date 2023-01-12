Колония и иск на миллиард. В суде закатилась звезда реконструктора Бараненко

Фото: скриншот видео / YouTube / «Залив ТВ» Поделиться Поделиться





Один — лишь режиссер, второй — простой шофер. Так поэтично о себе в суде говорили основатель реконструкторского движения «Красная звезда» Павел Бараненко и его заместитель Александр Торопов. Оба не признали вину в смертельном празднике с БТР, и оба оказались за решеткой.



Крокодиловладелец, «патриот № 1» Петербурга, один из главных режиссеров от реконструкции Великой Отечественной войны последнего десятилетия. Вокруг его «Красной звезды» несколько смертей, травм, приличный куш и особые отношения с Минобороны. «Фонтанка» напоминает читателям, кто такой Павел Бараненко, на которого 12 января не впервые, но надолго надели наручники.

Бараненко приговорили в трем годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Несколько дней после задержания он был в изоляторе, затем почти год — под домашним арестом, где двое суток приравниваются ко дню в колонии. Время в СИЗО Горелово, где с сегодняшнего дня ночует Бараненко, с точки зрения наказания снова потечет быстрее, день за полтора.



Все упирается в использование списанной военной техники на частных вечеринках в стиле милитари и в получение денег за организацию подобных праздников. Бараненко, говорит суд, привлек к своей деятельности Александра Торопова — это капитан запаса ВС РФ, председатель правления «Красной звезды». Третий фигурант — Алексей Киселев — придумал бренд и создал рекламный сайт «Академия милитари», через который привлекались клиенты на частные вечеринки с БТР. Рассчитывались любители реконструкции баталий времен Великой Отечественной войны через ИП Киселев.

Вся эта дружная компания, продолжает суд, начала активную деятельность. По адресу, известному как офис «Красной звезды», арендовала помещения, в которых расположились гаражи для техники, склад оружия, швейная и оружейная мастерские. В подвале, как писала «Фонтанка», бассейн с нильским крокодилом.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Затем троица расширила штат, но привлекла инструкторов, «которые не были осведомлены о преступном умысле соучастников».

Беды на голову Бараненко обрушились не из-за самих коммерческих покатушек на танках. «Академия милитари» три года назад приняла заказ на очередную вечеринку, прайс составил почти четверть миллиона. Все шло своим чередом, пока сидевший за рулем БТР Торопов не наехал на брата именинника; из-под колес на полигоне на Гатчинском шоссе пострадавшего достали уже бездыханным.

Киселев сознался в причастности к трагедии, которая стала уголовным делом по статье об оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, и приговорен условно, к нему вопросов у родственников погибшего больше нет. Торопов, хоть и был за рулем, не признал вину. По словам адвоката потерпевших Александра Зимина, он как бы отводил себе скромную роль шофера, а не соучастника, но следствие доказало, что подсудимый активно участвовал во всех процессах, в том числе получал на свой счет прибыль от незаконной коммерческой деятельности. Как итог — три года колонии.



С Бараненко тоже было непросто — формально он не имел отношения ни к празднику, ни к танку. На допросе он называл себя только режиссером подобных праздников. БТР, как писала «Фонтанка», оказался зарегистрирован на старушку из Сестрорецка, которую звонки и какие-то обращения по этому поводу изрядно выводили из себя. Бараненко придерживался версии, что на старости лет женщина решила повеселить себя покупкой бронетранспортера и сдачей его в аренду. Но нашелся и другой свидетель, торговец сладостями на фестивалях «Красной звезды», — он признал, что по просьбе реконструкторов подписал от имени пенсионерки договор купли-продажи БТР и отнес его на регистрацию в Гостехнадзор на основании липовой доверенности, которую якобы выписала на него женщина. Паспорт на технику нашли в том же «крокодильем» доме в Петергофе. Как рассказал «Фонтанке» адвокат потерпевших Александр Зимин, суд после вступления приговора в силу может вернуть БТР законному владельцу, так что не исключено, что «мечта» пенсионерки из Сестрорецка исполнится.

Помимо срока, Бараненко с соучастниками грозит материальное наказание, гражданский иск признан судом по праву. Адвокат Александр Зимин отмечает, что в деле два потерпевших и каждый из них заявил требование по полмиллиарда рублей. Кроме Бараненко и Торопова, ответчиком является Министерство обороны — за содействие в подобной реконструкторской деятельности. Танки и БТР патриотов-энтузиастов хранились и обслуживались на территории войсковой части — склада ракетного и артиллерийского вооружения, а сам Бараненко был трудоустроен заведующим лабораторией 9-й кафедры (общенаучных и общетехнических дисциплин) Военного института железнодорожных войск и военных сообщений.

Потерпевшая сторона удовлетворена приговором и обжаловать его не намерена. Адвокаты подсудимых заявляли, что с прессой не общаются.



Биография Бараненко не впервые пополняется главами из Уголовного кодекса. В апреле 2018 года «Красная звезда» проводила праздник «Весна Победы» в Парке имени 300-летия Петербурга. Тогда с танка упали двое детей и взрослый, но обошлось без жертв. Уголовное дело было возбуждено по той же 238-й статье, но закончилось примирением сторон. Танк был изъят в пользу государства, в апелляции «Красной звезде» удалось его вернуть.



В январе 2019 года реконструкторы «Красной звезды» обсуждали общее хобби в одном из помещений Санкт-Петербургского газетного комплекса. Рванул боеприпас времен Великой Отечественной войны, начался масштабный пожар, погибли трое реконструкторов. У них дома нашли металлоискатели, муляжи гранат и прочее. Убийственный боеприпас, считало следствие, был добыт на поисках — это тоже популярное направление деятельности патриотических организаций, у представителей которых, как правило, не возникает желания носить найденное в карманах.



Незаконно хранимого оружия касалось и другое связанное с «Красной звездой» дело. Под конец 2017 года полицейские в Невском районе остановили нашпигованный стрелковым оружием армейский грузовик представителей патриотического клуба. Через три месяца в офис к Бараненко пришли с обыском, тогда в подвале и нашли крокодила, но все это завершилось для реконструкторов только несколькими неприятными мгновениями и, вероятно, стрессом.

«Красная звезда» и ее последователи активно сотрудничали не только с Минобороны. Реконструкторов городские власти привлекали к организации салюта на стрелке Васильевского острова по случаю 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда в 2013 году, но широко анонсированное мероприятие не состоялось — в организации Бараненко говорили, что по вине чиновников. Другое шоу запомнилось противоположным эффектом — было слишком ярко. 27 января 2018 года во время салюта на Марсовом поле взорвался снаряд у одной из пушек, реконструктора отбросило в сторону, и его увели с площадки. Однако о пострадавших не сообщалось, а «Красная звезда» заверила, что подобие взрыва было задумано — стреляли холостыми патронами с использованием пиротехники для видимости реального выстрела.



Вроде как ни при чем оказались связанные с «Красной звездой» люди (но уже под брендом «Семейный исторический танковый парк "Стальной десант"») год назад, когда 17-летний парень остался практически без кисти.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться



