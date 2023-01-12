В Петербурге приговорили к колонии основателя «Красной звезды» Павла Бараненко

Дело о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР на экстремальной вечеринке в 2020 году закончилось для основателя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко реальным сроком.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 января, Красносельский райсуд признал Бараненко виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил его к трём годам в колонии общего режима.



Установлено, что основатель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической «Красной звезды» занимался незаконной коммерческой деятельностью, в которую вовлёк председателя правления организации Александра Торопова и Алексея Киселёва.