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    В Петербурге приговорили к колонии основателя «Красной звезды» Павла Бараненко

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    Дело о гибели бизнесмена Андрея Кожевина под колесами БТР на экстремальной вечеринке в 2020 году закончилось для основателя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко реальным сроком.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 января, Красносельский райсуд признал Бараненко виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил его к трём годам в колонии общего режима.

    Установлено, что основатель межрегиональной молодежной общественной военно-патриотической «Красной звезды» занимался незаконной коммерческой деятельностью, в которую вовлёк председателя правления организации Александра Торопова и Алексея Киселёва.

    Последний, в частности, разработал бренд «Академия Миллитари», а также зарегистрировал ИП, через которое заключали договоры и брали плату за мероприятия в военном стиле.

    В ноябре 2020 года они, получив от заказчиков 243 тысячи рублей, устроили так называемое «Спецназ шоу», с «покатушками» и стрельбой на Гатчинском шоссе. Управляемый Тороповым БТР переехал гостя — 38-летнего Андрея Кожевина. Мужчина не выжил.

    «Киселёв вину признал, а вот Бараненко и Торопов — нет», — уточнили в пресс-службе суда.

    Бараненко взяли под стражу в зале суда. Вместе с ним три года колонии общего режима получил Александр Торопов. Предпринимателя Киселёва приговорили к 2,5 года условно с трёхлетним испытательным сроком.

    Гражданский иск признан судом по праву. «Фонтанка» писала, что в качестве компенсации морального вреда с реконструктора требовали 500 млн рублей.

    После гибели Кожевина «Красная звезда» провела ребрендинг. Катания на военной технике продавали под названием «Стальной десант», без калечащих происшествий тоже не обошлось.

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    Красная звездаРеконструкторыПавел Бараненко
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