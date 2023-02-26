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    «К ним матерей не пускают, они там плачут». Петербургские родители ждут на морозе задержанных в «Галерее» подростков

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    22 комментария

    Родители уже пару часов ожидают допуска к задержанным в «Галерее» детям. Матери и отцы мерзнут у 28-го отдела полиции на улице Марата.

    Фото: читатель «Фонтанки» Захар
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    Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Захар вечером 26 февраля, в отделении оказался его 18-летний брат, который работает в «Галерее» промоутером. Ни к каким конфликтующим субкультурам молодой человек отношения не имеет. По словам Захара, попал в руки силовиков случайно, так как в ТРК «задерживали всех подряд».

    «Там маленькие девочки по 14–15 лет. К ним матерей не пускают, они там плачут», — отметил Захар.

    Он добавил, что родителей не пускают к детям уже два часа. За время ожидания только один подросток покинул участок.

    Из «Галереи» в отделы полиции сегодня увезли 220 подростков. Задержания связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов. В результате потасовки школьников есть пострадавшие. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

    Фото: читатель «Фонтанки» Захар

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    Комментарии 22

    Гость26 Фев 2023 в 22:25
    Тоже всплакнулЪ
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