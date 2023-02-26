«К ним матерей не пускают, они там плачут». Петербургские родители ждут на морозе задержанных в «Галерее» подростков

Родители уже пару часов ожидают допуска к задержанным в «Галерее» детям. Матери и отцы мерзнут у 28-го отдела полиции на улице Марата.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Захар вечером 26 февраля, в отделении оказался его 18-летний брат, который работает в «Галерее» промоутером. Ни к каким конфликтующим субкультурам молодой человек отношения не имеет. По словам Захара, попал в руки силовиков случайно, так как в ТРК «задерживали всех подряд».

«Там маленькие девочки по 14–15 лет. К ним матерей не пускают, они там плачут», — отметил Захар.

Он добавил, что родителей не пускают к детям уже два часа. За время ожидания только один подросток покинул участок.

Из «Галереи» в отделы полиции сегодня увезли 220 подростков. Задержания связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов. В результате потасовки школьников есть пострадавшие. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.