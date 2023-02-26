Из «Галереи» в полицию увезут почти 220 подростков

В Петербурге 152 человека доставлены в отделения полиции после визита ОМОНа в ТРК «Галерея». Ещё 65 только ожидают трансфера. Об этом «Фонтанке» сообщает источник в силовых структурах вечером 26 февраля.
Разбивка доставленных по районам выглядит следующим образом:
Центральный район
76 о/п — 47 человек
28 о/п — 28 человек
78 о/п — 11 человек
Адмиралтейский район
2 человека
Петроградский район
18 о/п — 18 человек
Московский район
29 о/п — 6 человек
Василеостровский район
37 о/п — 10 человек
30 о/п — 30 человек
У подростков нет статуса задержанных. В полицию их доставили для дачи объяснений. Это самые крупные задержания с новогодней ночи, когда с Дворцовой площади в отделы увезли около 2000 человек.
Как ранее писала «Фонтанка», задержания в «Галерее» связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов. В результате потасовки школьников есть пострадавшие. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.