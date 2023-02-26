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    Из «Галереи» в полицию увезут почти 220 подростков

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    В Петербурге 152 человека доставлены в отделения полиции после визита ОМОНа в ТРК «Галерея». Ещё 65 только ожидают трансфера. Об этом «Фонтанке» сообщает источник в силовых структурах вечером 26 февраля.

    Разбивка доставленных по районам выглядит следующим образом:

    Центральный район

    76 о/п — 47 человек

    28 о/п — 28 человек

    78 о/п — 11 человек

    Адмиралтейский район

    2 человека

    Петроградский район

    18 о/п — 18 человек

    Московский район

    29 о/п — 6 человек

    Василеостровский район

    37 о/п — 10 человек

    30 о/п — 30 человек

    У подростков нет статуса задержанных. В полицию их доставили для дачи объяснений. Это самые крупные задержания с новогодней ночи, когда с Дворцовой площади в отделы увезли около 2000 человек.

    Как ранее писала «Фонтанка», задержания в «Галерее» связаны с противостоянием молодежных неформальных движений — «ЧВК Редан» и их антагонистов. В результате потасовки школьников есть пострадавшие. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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