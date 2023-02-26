    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, сев

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.71eur79.57

    Вслед за полицией массовой потасовкой подростков в петербургской «Галерее» заинтересовался СК РФ

    6847
    11 комментариев

    Главное следственное управление СК РФ по Петербургу просит прокуратуру передать ему в ведение дальнейшее расследование уголовного дела о массовой потасовке подростков в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте 26 февраля. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    Как уточнили в СК, из материалов уголовного дела следует, что «неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ «Галерея», в результате которых пострадали несколько человек».

    В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, пояснили в Следственном комитете.

    Напомним, из-за массовой потасовки и визита ОМОНа ТЦ «Галерея» в Петербурге в воскресенье закрывали для посетителей. Подобные операции силовиков прошли и в других городах России.

    Подробнее о произошедшем и о том, чем вызвано повышенное внимание сотрудников правоохранительных органов к молодёжным группировкам, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСК РФТЦДетиДракаПолицияПроисшествие
    ЛАЙК4
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    Гость26 Фев 2023 в 20:40
    Где небыстрый Б.я..?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close