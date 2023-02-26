Вслед за полицией массовой потасовкой подростков в петербургской «Галерее» заинтересовался СК РФ

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу просит прокуратуру передать ему в ведение дальнейшее расследование уголовного дела о массовой потасовке подростков в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте 26 февраля. Дело было возбуждено по
Как уточнили в СК, из материалов уголовного дела следует, что «неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ «Галерея», в результате которых пострадали несколько человек».
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, пояснили в Следственном комитете.
Напомним, из-за массовой потасовки и визита ОМОНа ТЦ «Галерея» в Петербурге в воскресенье закрывали для посетителей. Подобные операции силовиков прошли и в других городах России.
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