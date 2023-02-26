Вслед за полицией массовой потасовкой подростков в петербургской «Галерее» заинтересовался СК РФ

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу просит прокуратуру передать ему в ведение дальнейшее расследование уголовного дела о массовой потасовке подростков в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте 26 февраля. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).



Как уточнили в СК, из материалов уголовного дела следует, что «неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ «Галерея», в результате которых пострадали несколько человек».

