Облавы на «ЧВК Редан» по всей России: от Петербурга до Сибири

Торговые центры Казани, Новосибирска, Петербурга, Ростова-на-Дону 26 февраля посетили правоохранители, которые искали представителей неформального молодежного движения «ЧВК Редан», пишут СМИ.

В Новосибирске, по данным городского портала NGS.RU, доставили в отделение подростков из местного ТЦ «Галерея». Минимум один из них был в одежде с пауком, пишет издание.

Как сообщает казанский 116.ru, в Сети появилось видео с толпой подростков в местном торговом центре «Тандем» — там силовики выставили у эскалатора по меньшей мере 10 парней.

В Ростове полиция оцепила ТЦ «Горизонт» из-за скопления подростков, передает портал 161.RU.