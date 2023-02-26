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    Облавы на «ЧВК Редан» по всей России: от Петербурга до Сибири

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    Торговые центры Казани, Новосибирска, Петербурга, Ростова-на-Дону 26 февраля посетили правоохранители, которые искали представителей неформального молодежного движения «ЧВК Редан», пишут СМИ.

    В Новосибирске, по данным городского портала NGS.RU, доставили в отделение подростков из местного ТЦ «Галерея». Минимум один из них был в одежде с пауком, пишет издание.

    Как сообщает казанский 116.ru, в Сети появилось видео с толпой подростков в местном торговом центре «Тандем» — там силовики выставили у эскалатора по меньшей мере 10 парней.

    В Ростове полиция оцепила ТЦ «Горизонт» из-за скопления подростков, передает портал 161.RU.

    Как в Петербурге ловили 100 членов «ЧВК Редан» и кто это такие — читайте в материале «Фонтанки».

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    КазаньНовосибирскПетербургРостов-на-ДонуТЦДетиПолицияПроисшествие
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