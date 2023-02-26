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    После потасовки в «Галерее» задержан 131 подросток. Один школьник пострадал

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    Как сообщили «Фонтанке» источники в правоохранительных органах 26 февраля, в торговом центре нездоровую активность начали проявлять подростки. Агрессия вылилась в потасовку.

    Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»

    На мальчика в чёрной одежде с пауком (символ «ЧВК Редан») набросились другие дети. Полицейские предполагают, что акция была спланирована.

    Пострадавшего школьника вывели из ТРК. В торговом центре был задержан 131 подросток, задержания связаны с новой подростковой субкультурой «ЧВК Редан». Подробнее о ней читайте на «Фонтанке».

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