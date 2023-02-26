После потасовки в «Галерее» задержан 131 подросток. Один школьник пострадал

Как сообщили «Фонтанке» источники в правоохранительных органах 26 февраля, в торговом центре нездоровую активность начали проявлять подростки. Агрессия вылилась в потасовку.
Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру»
На мальчика в чёрной одежде с пауком (символ «ЧВК Редан») набросились другие дети. Полицейские предполагают, что акция была спланирована.
Пострадавшего школьника вывели из ТРК. В торговом центре был задержан 131 подросток, задержания связаны с новой подростковой субкультурой «ЧВК Редан». Подробнее о ней читайте на «Фонтанке».