    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, зап

    770мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.34eur75.41

    Видео задержания бывшего вице-губернатора Петербурга: от знакомства в Bentley до схватки за протокол

    7057
    8 комментариев

    Нагрудной регистратор сотрудника дорожной полиции запечатлел задержание бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева, который успешно воспользовался своими возможностями и умчал от ДПС на Bentley.

    Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 27 января. Судя по кадрам, автомобиль с номером 555 остановили на «Скандинавии» накануне за пару минут до одиннадцати часов утра. Впрочем, с определением времени суток водитель мог бы поспорить.

    В суде уже сообщили, что за рулём он был с признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, невнятная речь.

    «Всё понимаем, глупо, но нельзя же так», — увещевал его инспектор. Водитель как будто был готов дунуть в трубочку — «может, ещё ничего и не будет».

    Узнать результат удалось только ближе к полуночи и уже в полиции Выборга. Этому предшествовала безуспешная попытка догнать Bentley на служебной Toyota Camry.

    Автомобиль, а потом и Сергея Козырева нашли затемно не без помощи камер наблюдения в охотхозяйстве у посёлка Великое неподалёку от границы с Финляндией — в 30 км от места встречи. Полицейские, судя по видео, вежливости не растеряли.

    «Не надо хватать документы, я вас ознакомлю. Зачем хватать? Сейчас кофе разольёте, всё испачкаете», — с заботой об обстановке заполнял протокол сотрудник. Его не послушались. На видео — короткая схватка за протокол под недоумённое «Вы что творите-то?» за кадром и путешествие в отдел в наручниках.

    Финал ёмко описали описали в Выборгском суде Ленобласти: «Гонщик на Bentley накатал на 5 суток».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПАварияЧиновник нарушил законДТП в Ленобласти
    ЛАЙК11
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close