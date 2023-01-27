Видео задержания бывшего вице-губернатора Петербурга: от знакомства в Bentley до схватки за протокол

Нагрудной регистратор сотрудника дорожной полиции запечатлел задержание бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева, который успешно воспользовался своими возможностями и умчал от ДПС на Bentley.

Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 27 января. Судя по кадрам, автомобиль с номером 555 остановили на «Скандинавии» накануне за пару минут до одиннадцати часов утра. Впрочем, с определением времени суток водитель мог бы поспорить.

В суде уже сообщили, что за рулём он был с признаками опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица, невнятная речь.

«Всё понимаем, глупо, но нельзя же так», — увещевал его инспектор. Водитель как будто был готов дунуть в трубочку — «может, ещё ничего и не будет».

Узнать результат удалось только ближе к полуночи и уже в полиции Выборга. Этому предшествовала безуспешная попытка догнать Bentley на служебной Toyota Camry. Автомобиль, а потом и Сергея Козырева нашли затемно не без помощи камер наблюдения в охотхозяйстве у посёлка Великое неподалёку от границы с Финляндией — в 30 км от места встречи. Полицейские, судя по видео, вежливости не растеряли. «Не надо хватать документы, я вас ознакомлю. Зачем хватать? Сейчас кофе разольёте, всё испачкаете», — с заботой об обстановке заполнял протокол сотрудник. Его не послушались. На видео — короткая схватка за протокол под недоумённое «Вы что творите-то?» за кадром и путешествие в отдел в наручниках.