Водитель Bentley удрал от ГИБДД во время оформления протокола за «пьянку» на «Скандинавии»

Необычный случай произошел днем 26 января на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Остановленный сотрудниками ГИБДД водитель Bentley во время оформления протокола перехитрил полицейских и скрылся. Поймать его не помогли ни погоня, ни перекрытие трассы.
Около полудня на 160-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», под Выборгом, сотрудники отдельного специализированного батальона
В какой-то момент водитель Bentley попросился выйти на улицу подышать, ему разрешили. Документы при этом были у него в руках. Со слов очевидцев, мужчина, недолго думая, прыгнул за руль своей машины, стартовал и умчал в сторону Выборга. За ним бросились в погоню, но безуспешно. Не помогло и перекрытие трассы, лишь собравшее пробку, — Bentley, видимо, этот участок уже успел проехать.
Беглеца и его автомобиль разыскивают.