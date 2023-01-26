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    Водитель Bentley удрал от ГИБДД во время оформления протокола за «пьянку» на «Скандинавии»

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    Необычный случай произошел днем 26 января на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Остановленный сотрудниками ГИБДД водитель Bentley во время оформления протокола перехитрил полицейских и скрылся. Поймать его не помогли ни погоня, ни перекрытие трассы.

    Около полудня на 160-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», под Выборгом, сотрудники отдельного специализированного батальона № 2 ГИБДД остановили для проверки документов синий Bentley с номерами «555», сообщает 47News. По предварительной информации, водитель роскошного автомобиля был явно нетрезв. Его пригласили в служебную Toyota Camry и начали оформлять протокол. Как полагается, нашли и понятых.

    В какой-то момент водитель Bentley попросился выйти на улицу подышать, ему разрешили. Документы при этом были у него в руках. Со слов очевидцев, мужчина, недолго думая, прыгнул за руль своей машины, стартовал и умчал в сторону Выборга. За ним бросились в погоню, но безуспешно. Не помогло и перекрытие трассы, лишь собравшее пробку, — Bentley, видимо, этот участок уже успел проехать.

    Беглеца и его автомобиль разыскивают.

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    Погоня ГИБДДПьяный водитель
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