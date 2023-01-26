Водитель Bentley удрал от ГИБДД во время оформления протокола за «пьянку» на «Скандинавии»

Необычный случай произошел днем 26 января на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Остановленный сотрудниками ГИБДД водитель Bentley во время оформления протокола перехитрил полицейских и скрылся. Поймать его не помогли ни погоня, ни перекрытие трассы.



Около полудня на 160-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», под Выборгом, сотрудники отдельного специализированного батальона № 2 ГИБДД остановили для проверки документов синий Bentley с номерами «555», сообщает 47News. По предварительной информации, водитель роскошного автомобиля был явно нетрезв. Его пригласили в служебную Toyota Camry и начали оформлять протокол. Как полагается, нашли и понятых.