Водителем Bentley, умчавшимся от ГИБДД на «Скандинавии», оказался бывший вице-губернатор Петербурга

Фото: nomerogram.ru Поделиться Поделиться





Полиция нашла и задержала водителя, который красиво ушел от инспекторов ГИБДД, оформлявших ему пьяное вождение на трассе «Скандинавия» накануне днем. Личность его оказалась еще примечательнее машины — это бывший вице-губернатор Петербурга по ЖКХ Сергей Козырев, сообщает 27 января 47News.

Инцидент произошел около полудня 26 января на 160-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Инспекторы отдельного специализированного батальона № 2 ГИБДД остановили Bentley Bentayga с «красивыми» номерами «555», чтобы проверить документы, и заметили у водителя роскошной машины признаки опьянения. Мужчину пригласили в служебный автомобиль и стали оформлять протокол. Пока суд да дело, водитель попросился выйти подышать воздухом. Полицейские разрешили, а мужчина, недолго думая, прыгнул в «Бентли» и был таков.

Фото: nomerogram.ru Фото: nomerogram.ru Поделиться Поделиться





Инспекторы бросились в погоню, но куда служебной Toyota Camry угнаться за Bentayga с 430 «лошадями» под капотом! Не помогло даже перекрытие трассы. Пришлось полицейским часа два искать беглеца по камерам — нашли. За нарушителем приехали в охотхозяйство у поселка Великое неподалеку от границы с Финляндией — это километрах в 30 от места задержания. Вел себя мужчина при этом неадекватно: смеялся, толкался, вырывал документы — поэтому был закован в наручники. Уже в отделе его проверили на алкоголь — надул 1,097 промилле (это примерно пол-литра крепкого алкоголя).

Задержанным, как выяснилось, оказался 58-летний Сергей Козырев — бывший вице-губернатор Петербурга, заведовавший сферами ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики и природопользования. На должность он заступил в сентябре 2011 года, вскоре после прихода в Смольный Георгия Полтавченко, а покинул ее после скандала в феврале 2013 года, когда президент Владимир Путин на совещании по ЖКХ раскритиковал Петербург и другие регионы за рост квартплаты. До этого он с 2005 года занимал пост вице-губернатора Ленобласти, руководителя аппарата губернатора Сердюкова, а еще ранее 4 года работал в областном ЗакСе. Сейчас, по данным СПАРК, он занимается производством фильмов и телепрограмм, управлением недвижимостью, услугами по охоте и отстрелу диких животных.

По данным 47News, на Козырева составили административные протоколы за неповиновение полиции, невыполнение требования об остановке и за то, что выпивал после остановки машины инспекторами. Автомобиль в таких случаях отправляют на штрафстоянку. Правоохранители намерены просить мировой суд отправить его под арест — до пятнадцати суток.