Дело о покушении на теракт в центре Петербурга осталось без приговора. Стрелявшего в омоновца отправили на лечение

2-й Западный окружной военный суд признал психически нездоровым обвиняемого в посягательстве на жизнь омоновца у Гостиного двора в Петербурге и покушении на совершение теракта. Тигран Хачикян отправлен на принудительное лечение.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 22 декабря, фигуранта определили в психиатрический стационар специализированного типа. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера Хачикину 12 декабря вынесено коллегией из трёх судей.
Хачикяну вменяли посягтельство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, за что предусмотрено вплоть до пожизненного и смертной казни. Позже добавили статьи о покушении на теракт и призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, фигуранта обвиняли также в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его частей или боеприпасов.
Хачикяна скрутили у Гостиного двора 24 февраля после стрельбы в сотрудника ОМОН Росгвардии. Случившееся попало на видео. Старший прапорщик заметил подозрительного человека у станции метро, подошёл для проверки документов и был ранен в живот из охотничьего ружья. В дальнейшем у стрелка нашли ещё один обрез, травматический пистолет и «коктейли Молотова».
При задержании он рассказывал, что готовил чуть ли не сожжение автобуса ОМОНа из-за запрета протестов. Позже, судя по оглашённым в суде показаниям, он несколько иначе объяснял свои мотивы: был не согласен с действиями правительства Российской Федерации, с недостаточным финансированием медицины, разделял взгляды членов экстремистской группировки «Артподготовка»,* хотел продемонстрировать несогласие с проведением спецоперации.
Хачикяна заключили под стражу 25 февраля, он не возражал.
«Фонтанка» писала, что он офицер-подводник. Служил в том числе на подводной лодке «Акула», в отставку ушел в звании капитана III ранга, пенсионер Минобороны, подрабатывал дальнобойщиком.
Росгвардейца, задержавшего стрелка несмотря на тяжёлое ранение, наградили орденом Мужества. В Росгвардии отмечали, что это первый и единственный случай в истории главного управления по городу и области, когда сотрудник выполнил задачу высокой степени риска, будучи раненым, задержал преступника и при этом остался жив.
*Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.