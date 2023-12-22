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    Дело о покушении на теракт в центре Петербурга осталось без приговора. Стрелявшего в омоновца отправили на лечение

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    2-й Западный окружной военный суд признал психически нездоровым обвиняемого в посягательстве на жизнь омоновца у Гостиного двора в Петербурге и покушении на совершение теракта. Тигран Хачикян отправлен на принудительное лечение.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 22 декабря, фигуранта определили в психиатрический стационар специализированного типа. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера Хачикину 12 декабря вынесено коллегией из трёх судей.

    Хачикяну вменяли посягтельство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, за что предусмотрено вплоть до пожизненного и смертной казни. Позже добавили статьи о покушении на теракт и призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, фигуранта обвиняли также в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его частей или боеприпасов.

    Хачикяна скрутили у Гостиного двора 24 февраля после стрельбы в сотрудника ОМОН Росгвардии. Случившееся попало на видео. Старший прапорщик заметил подозрительного человека у станции метро, подошёл для проверки документов и был ранен в живот из охотничьего ружья. В дальнейшем у стрелка нашли ещё один обрез, травматический пистолет и «коктейли Молотова».

    При задержании он рассказывал, что готовил чуть ли не сожжение автобуса ОМОНа из-за запрета протестов. Позже, судя по оглашённым в суде показаниям, он несколько иначе объяснял свои мотивы: был не согласен с действиями правительства Российской Федерации, с недостаточным финансированием медицины, разделял взгляды членов экстремистской группировки «Артподготовка»,* хотел продемонстрировать несогласие с проведением спецоперации.

    Хачикяна заключили под стражу 25 февраля, он не возражал.

    «Фонтанка» писала, что он офицер-подводник. Служил в том числе на подводной лодке «Акула», в отставку ушел в звании капитана III ранга, пенсионер Минобороны, подрабатывал дальнобойщиком.

    Росгвардейца, задержавшего стрелка несмотря на тяжёлое ранение, наградили орденом Мужества. В Росгвардии отмечали, что это первый и единственный случай в истории главного управления по городу и области, когда сотрудник выполнил задачу высокой степени риска, будучи раненым, задержал преступника и при этом остался жив.

    *Организация признана в 2017 году экстремистской и запрещена на территории РФ. В 2021 году получила статус террористической.

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    ОМОНСтрельбаПринудительное лечение
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