Дело о покушении на теракт в центре Петербурга осталось без приговора. Стрелявшего в омоновца отправили на лечение

2-й Западный окружной военный суд признал психически нездоровым обвиняемого в посягательстве на жизнь омоновца у Гостиного двора в Петербурге и покушении на совершение теракта. Тигран Хачикян отправлен на принудительное лечение.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 22 декабря, фигуранта определили в психиатрический стационар специализированного типа. Постановление о применении принудительных мер медицинского характера Хачикину 12 декабря вынесено коллегией из трёх судей.



Хачикяну вменяли посягтельство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, за что предусмотрено вплоть до пожизненного и смертной казни. Позже добавили статьи о покушении на теракт и призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, фигуранта обвиняли также в незаконном хранении и изготовлении огнестрельного оружия, его частей или боеприпасов.

