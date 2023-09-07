Беглов наградил прапорщика Росгвардии, остановившего мужчину с обрезом и коктейлями Молотова

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил орден Мужества старшему прапорщику взвода отряда мобильного особого назначения «Бастион» Росгвардии Николаю Сусю. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.
Сусь 24 февраля 2023 года остановил около станции метрополитена «Гостиный двор» подозрительного мужчину — тот открыл стрельбу. Старший прапорщик удерживал злоумышленника до приезда росгвардейцев, несмотря на ранение.
«Николай Александрович был тяжело ранен, но тем не менее ему удалось обезвредить и передать правоохранительным органам вооружённого преступника, тем самым предотвратив возможные трагические последствия», — сказал Беглов.
О стрельбе 24 февраля в центре Петербурга писала «Фонтанка». В тот день 50-летний Тигран нес с собой коктейли Молотова и обрез, которые хотел пустить в ход.