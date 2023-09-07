    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    769мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.84eur105.08

    Беглов наградил прапорщика Росгвардии, остановившего мужчину с обрезом и коктейлями Молотова

    862
    17 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил орден Мужества старшему прапорщику взвода отряда мобильного особого назначения «Бастион» Росгвардии Николаю Сусю. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

    Сусь 24 февраля 2023 года остановил около станции метрополитена «Гостиный двор» подозрительного мужчину — тот открыл стрельбу. Старший прапорщик удерживал злоумышленника до приезда росгвардейцев, несмотря на ранение.

    «Николай Александрович был тяжело ранен, но тем не менее ему удалось обезвредить и передать правоохранительным органам вооружённого преступника, тем самым предотвратив возможные трагические последствия», — сказал Беглов.

    О стрельбе 24 февраля в центре Петербурга писала «Фонтанка». В тот день 50-летний Тигран нес с собой коктейли Молотова и обрез, которые хотел пустить в ход.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаграждениеАлександр Беглов
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close