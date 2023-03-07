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    Один говорит с богами, другой кается. Полиция задержала подозреваемых в нападении «за русский мир»

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    Двое подозреваемых в избиении подростка на Большом Сампсониевском проспекте задержаны. Разговор у следствия складывается не с обоими.

    По данным «Фонтанки», задержаны оба были накануне ночью в Московском районе. Напомним, само нападение двух мужчин в балаклавах на случайного прохожего, которым оказался 17-летний подросток, произошло в пятницу, 3 марта. Один из них, по словам собеседника в правоохранительном блоке, раньше был замечен в околоэкстремистских кругах: именно с него подросток при драке успел сорвать балаклаву, так что он был в числе тех, кого полиция рассматривала на причастность просто по описанию. Ведет мужчина себя, надо сказать, своеобразно: сообщил, что общается с богами, а с людьми вроде как общаться считает ниже своего достоинства. По этой логике, адвокат у него из высших существ — с ним разговор у задержанного вполне себе деловой.

    Второй, по словам собеседника, более сговорчивый: просит прощения и утверждает, что никогда бы не стал спрашивать перед избиением: «Ты за русский мир?» При этом патриотического направления своей общественной мысли тоже не скрывает. Оба опознаны.

    В расследовании действительно большую роль сыграло указание на магазин оружия, где два похожих человека купили газовые пистолеты, — его оставил в комментарии под статьей «Фонтанки» незарегистрированный пользователь.

    Нападение произошло в пятницу, 3 марта, в одном из дворов Большого Сампсониевского проспекта. По словам пострадавшего, который направлялся по своим делам, к нему подошли двое, спросили про «русский мир» и тут же начали избивать, применяя ракетницу, электрошокер и перцовый баллончик. До этого от их рук в окрестностях пострадал еще один мужчина. Уголовное дело по хулиганству взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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