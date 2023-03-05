    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, сев

    746мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    Читатели «Фонтанки» поучаствовали в расследовании нападения за «русский мир». Полиция узнает, где люди в балаклавах купили оружие

    5566
    19 комментариев

    Один из читателей «Фонтанки» поучаствовал в расследовании уголовного дела по нападению двух человек в балаклавах на подростка в Выборгском районе. Полиции может пригодиться его знание о местном оружейном рынке.

    Комментарий анонимный пользователь оставил под статьей «Фонтанки», адресовав его редакции. По его словам, «двух чем-то похожих молодых людей видели 2 марта в офисе компании «Таргет-Нева», приобретающих газовые пистолеты и шокер». «Лет по 19–20, тревожно-бодрые, сразу повесили пистолеты на пояс... вроде как «сразу в бой». Расплачивались на кассе картой», — добавил комментатор.

    Вероятно, речь идет о компании «Нева-Таргет», которая занимается продажей пневматического оружия, а также пиротехники, сигнальных устройств и средств самообороны. По данным «Фонтанки», этот комментарий прочли не только редакторы, но и полиция. Она уже общается с коммерческой структурой, если обстоятельства подтвердятся, это может помочь расследованию.

    Напомним, на 17-летнего подростка вечером 3 марта напали двое в балаклавах в одном из дворов на Большом Сампсониевском проспекте. Сам он только что выкинул мусор и шел по своим делам. Первым адресованным к нему вопросом со стороны незнакомцев стал: «Ты за русский мир?», при этом они уже недвусмысленно показывали ему электрошокер. После этого началось, собственно, избиение с применением шокера, перцового баллончика и ракетницы. Пострадавший по мере сил отбивался и даже сорвал с одного из нападавших балаклаву, за которой тот позже вернулся. Никто из прохожих вмешиваться не стал.

    Возбуждено уголовное дело по хулиганству, его взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close