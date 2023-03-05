Читатели «Фонтанки» поучаствовали в расследовании нападения за «русский мир». Полиция узнает, где люди в балаклавах купили оружие

Один из читателей «Фонтанки» поучаствовал в расследовании уголовного дела по нападению двух человек в балаклавах на подростка в Выборгском районе. Полиции может пригодиться его знание о местном оружейном рынке.
Комментарий анонимный пользователь оставил под статьей «Фонтанки», адресовав его редакции. По его словам, «двух чем-то похожих молодых людей видели 2 марта в офисе компании «Таргет-Нева», приобретающих газовые пистолеты и шокер». «Лет по 19–20, тревожно-бодрые, сразу повесили пистолеты на пояс... вроде как «сразу в бой». Расплачивались на кассе картой», — добавил комментатор.
Вероятно, речь идет о компании «Нева-Таргет», которая занимается продажей пневматического оружия, а также пиротехники, сигнальных устройств и средств самообороны. По данным «Фонтанки», этот комментарий прочли не только редакторы, но и полиция. Она уже общается с коммерческой структурой, если обстоятельства подтвердятся, это может помочь расследованию.
Напомним, на
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