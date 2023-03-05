Читатели «Фонтанки» поучаствовали в расследовании нападения за «русский мир». Полиция узнает, где люди в балаклавах купили оружие

Комментарий анонимный пользователь оставил под статьей «Фонтанки», адресовав его редакции. По его словам, «двух чем-то похожих молодых людей видели 2 марта в офисе компании «Таргет-Нева», приобретающих газовые пистолеты и шокер». «Лет по 19–20, тревожно-бодрые, сразу повесили пистолеты на пояс... вроде как «сразу в бой». Расплачивались на кассе картой», — добавил комментатор.



Вероятно, речь идет о компании «Нева-Таргет», которая занимается продажей пневматического оружия, а также пиротехники, сигнальных устройств и средств самообороны. По данным «Фонтанки», этот комментарий прочли не только редакторы, но и полиция. Она уже общается с коммерческой структурой, если обстоятельства подтвердятся, это может помочь расследованию.



Напомним, на 17-летнего подростка вечером 3 марта напали двое в балаклавах в одном из дворов на Большом Сампсониевском проспекте. Сам он только что выкинул мусор и шел по своим делам. Первым адресованным к нему вопросом со стороны незнакомцев стал: «Ты за русский мир?», при этом они уже недвусмысленно показывали ему электрошокер. После этого началось, собственно, избиение с применением шокера, перцового баллончика и ракетницы. Пострадавший по мере сил отбивался и даже сорвал с одного из нападавших балаклаву, за которой тот позже вернулся. Никто из прохожих вмешиваться не стал.



Возбуждено уголовное дело по хулиганству, его взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.