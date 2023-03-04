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    «Ты за русский мир?» Нападение парочки в балаклавах на подростка в Петербурге попало на видео

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    Напавшие на 17-летнего подростка в Выборгском районе Петербурга попали в объектив камеры видеонаблюдения. Картинка нечеткая, но все важное увидеть можно. Как рассказал 4 марта «Фонтанке» отец потерпевшего, незнакомцы подошли к его сыну с вопросом: «Ты за русский мир?» — и сразу достали электрошокер.

    На кадрах видно, как двое в балаклавах подходят к юноше, хлопая его по плечу. Далее они распыляют в лицо жертве перцовый газ, стреляют из ракетницы и начинают бить кулаками в лицо. Парень отбивается. Также незнакомцы успели применить шокер, ткнув им в шею избиваемого. Испугавшись прохожих, нападавшие убежали.

    Подростка, напомним, госпитализировали в медучреждение. Там у него диагностировали ожог роговицы, ссадины и гематомы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам отца потерпевшего, когда Владимиру оказывали помощь, привезли еще одного мужчину, на которого предположительно напали те же в балаклавах в соседних дворах, но он спрятался от них в машину.

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