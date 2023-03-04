Распылили баллончик, выстрелили из ракетницы, применили шокер. В Петербурге двое в масках напали на подростка

Сотрудники полиции Выборгского района разыскивают двоих мужчин, напавших на несовершеннолетнего в Петербурге. Об этом 4 марта сообщает ГУ МВД.
Накануне в полицию поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он рассказал, что во дворе дома 49 по Большому Сампсониевскому проспекту двое напали на его 17-летнего сына. Неизвестные распылили ему в глаза перцовый газ, выстрелили из ракетницы, затем начали бить в лицо кулаками, а после ударили шокером в область шеи. Юношу госпитализировали, после оказания помощи отпустили домой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, нападавших ищут. По данным «Фонтанки», подозреваемые были в масках.