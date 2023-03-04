Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении школьника на севере Петербурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела о вооруженном хулиганстве в отношении 17-летнего юноши. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как на 17-летнего петербуржца напали двое незнакомцев в балаклавах. Конфликт они начали со слов: «Ты за русский мир?», а затем пустили в ход ракетницу, перцовый баллончик, шокер и кулаки. Отец юноши рассказал, что его ребенок может быть не единственным пострадавшим. В больницу, с его слов, госпитализировали еще одного мужчину, который пострадал неподалеку.

