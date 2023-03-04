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    Избиение петербургского школьника из-за «русского мира» стало уголовным делом

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    Следственные органы ГСУ СК по Петербургу возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия после избиения 11-классника на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба управления.

    «По версии следствия, 3 марта 2023 года неустановленные лица около одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту из хулиганских побуждений причинили 17-летнему местному жителю физическую боль и травму глаз», — говорится в сообщении СК.

    Расследование продолжается, нападавших ищут. Ход и результаты поставила на контроль прокуратура.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как на 17-летнего петербуржца напали двое в балаклавах. Сначала они спросили: «Ты за русский мир?», а затем пустили в ход ракетницу, перцовый баллончик, шокер и кулаки. Отец юноши рассказал, что его ребенок может быть не единственным пострадавшим. С похожими травмами практически одновременно в больницу доставили еще одного мужчину.

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