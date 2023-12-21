Александру Ебралидзе дали три года колонии, и он вышел на свободу. История компаний, исков и банкротств знакового бизнесмена

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





После двух лет в неволе на свободу вышел бизнесмен Александр Ебралидзе, которому прокуратура ранее запрашивала восемь лет лишения свободы. 21 декабря суд признал его виновным в хищении более 371 млн рублей банковских средств и приговорил к 3 годам лишения свободы. Из-под стражи бизнесмена отпустили прямо в зале суда «в связи с отбытием наказания» — под арестом в СИЗО, где срок идет день за два, он провел больше двух лет. Иск более чем на 371 млн рублей удовлетворен в полном объеме.



«Фонтанка» рассказывает, чем известен Александр Ебралидзе и за что бизнесмена, который когда-то намеревался баллотироваться в президенты Грузии и вел бизнес с партнерами Аркадия Ротенберга, судили и чуть не отправили в колонию на восемь лет.



Фото: Евгения Горбунова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следствие вменяло Александру Ебралидзе присвоение и растрату 3 млрд рублей «Констанс-Банка». Прокурор просил для него восемь лет колонии общего режима. Судья отмерил всего три, что означало автоматическое освобождение в зале суда. Адвокаты бизнесмена пока не комментируют решение. Сам он, как и последние два года, не берет трубку: «Оставьте сообщение после звукового сигнала». Правда, спустя несколько часов после освобождения, в Telegram тех, у кого он был в контактах, тренькнуло — кто-то с номера телефона Ебралидзе зарегистрировался в соцсети.



Поделиться Поделиться





Роковая ревизия Центробанка

«Констанс-Банк» был основан еще в 1993 году, а его основным владельцем числился основатель группы «Талион» Александр Ебралидзе. Проблемы у организации начались еще в 2016 году, когда ЦБ потребовал от «Констанс-Банка» увеличить резерв под ссуды физическим лицам и запретил открывать новые отделения. Тогда банк попытался претензии регулятора оспорить, но безуспешно.



В августе того же года ЦБ заявился с проверкой, по итогам которой банк лишился лицензии. Дело в том, что регулятор выявил крупную недостачу наличных в кассе банка: при формировании резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства.

«Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, — сообщили тогда в пресс-службе ЦБ. — Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности». Спустя две недели регулятор отчитался о первых итогах: недостача в кассе — 3 млрд рублей. Эту информацию направили в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет.



Так, банк сначала потерял лицензию, 18 августа арбитраж принял заявление о его банкротстве, а уже 29 сентября судья объявил организацию несостоятельной. Выплаты по вкладам. Конкурсное управление банком взяло на себя Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В сентябре Александр Ебралидзе выразил готовность внести те самые 3 млрд, которых ЦБ недосчитался.

Как выяснилось позднее, при рядовой проверке хранилища ЦБ нашел жалкие остатки валюты — несколько десятков миллионов в рублевом эквиваленте. При этом по состоянию на 27 июля 2016 года в банке — во всяком случае, так указывалось в отчетности — хранились более 2,9 миллиарда. Первая версия следствия — кража. Тогда считалось, что деньги пропали в период 27 июля — 1 августа. В эти дни в банке сбоили одновременно видеонаблюдение, электроснабжение и сигнализация.



Сам Ебралидзе тогда подписал заявление в полицию о привлечении неизвестных злоумышленников к уголовной ответственности. Тогда «Фонтанка» подсчитала, что, по логике бизнесмена и следствия, злоумышленники умудрились вынести из банка полтонны денег — примерно столько весят 3 млрд рублей наличкой.

Хранилищем тогда руководил Тимур Дыгов — младший брат председателя правления банка Эльдара Дыгова. После возбуждения уголовного дела он попал в психиатрическую лечебницу и вышел оттуда через несколько месяцев. По данным «Фонтанки», Дыгов-младший якобы рассказывал труднопроверяемую легенду о том, что он лично вынес три миллиарда из хранилища, а куда подевал — не помнит. И версия несколько лет продержалась, пока следствие не подсчитало, что отчетность 227 июля 2016 года могла неверно отражать хранилищный баланс и деньги могли пропасть и раньше.



Задержание

Днем 24 ноября 2021 года оперативники Службы экономической безопасности ФСБ Петербурга неожиданно появились рядом с Александром Ебралидзе на одной из улиц города. Далее — начались обыски в нескольких его квартирах и офисах, а самого бизнесмена задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК — «Присвоение или растрата». Вместе с миллиардером задержали бизнесменов Дыговов: Тимура и Эльдара. Второго Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу. Тогда следствие утверждало, что с 2014 по 2016 год подозреваемые последовательно вынесли из кассы почти 3 миллиарда рублей наличными. Недостачу они якобы прятали недостоверной отчетностью о количестве денег в хранилище банка. Позже комиссия установила, что средства из «Констанс-банка» выводились в течение длительного времени. Предположительно, в течение двух лет с момента предыдущей проверки регулятора, то есть в 2014–2016 годах.



Через два дня Александра Ебралидзе отправили в СИЗО.

В декабре ему продлили арест, однако Ербалидзе вину не признал и подчеркнул, что его оклеветал товарищ по бизнесу и несчастью. «Ебралидзе вину не признает, утверждает, что его оговаривает Дыгов. Просил в удовлетворении ходатайства отказать или изменить меру на более мягкую», — сообщили тогда в пресс-службе суда. Следом продлили арест и самому Дыгову.



В декабре бизнесмен попытался оспорить продление ареста в городском суде, но ничего не вышло. Боролась защита как могла: утверждала и что этнический грузин Ебралидзе плохо владеет русским, и что рапорт о задержании был фальсифицирован, а подзащитный голодал 14 часов. В марте 2022 года бизнесмен снова пытался оспорить меру пресечения, но ссылался уже на возраст и состояние здоровья. Горсуд оставил постановление районного суда о страже без изменений.



В ноябре прошлого года Ебралидзе оставили в СИЗО на второй год. Фигурант рассчитывал провести это время в более комфортных условиях — под домашним арестом или с иной, не связанной с СИЗО, мерой. Следователь оснований для послаблений не увидел. Более того, срок действия загранпаспорта Ебралидзе тогда ещё не истёк, дочь по-прежнему жила в Германии — по мнению следствия, был риск, что бизнесмен, который и до ареста не жил по месту регистрации, не задержится в Петербурге.

Позже на одном из заседаний выступил сотрудник Главной инспекции Банка России Роман Ковалев, который и был в числе проводивших ревизию в кассовом хранилище банка. По его словам, комиссия весь день не могла в это хранилище попасть: Эльдар Дыгов забыл оба ключа в своей машине в Финляндии, куда ездил на выходные, пришлось ждать, пока доставят дубликат. Также он рассказал, что Дыгов сначала просил перенести ревизию на следующий день, но получил отказ, а затем хотел обсудить процесс проведения проверки.



На заседании в марте этого года Ебралидзе заявил, что вину в растрате не признает. «Я не признаю свою вину и прошу извинения. Это ложь большими буквами, ложь от начала до конца», — подчеркнул он. А уже в начале апреля виновным признали Эльдара Дыгова — в той же растрате и легализации средств финансовой организации. Банкиру предъявили иск на 971 млн рублей, суд приговорил его к лишению свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком также на четыре года.

«В судебном заседании Дыгов рассказал суду, что ездит в ДНР и участвует в восстановлении хозяйства», — отметили тогда в пресс-службе Октябрьского районного суда.



Отель, который пытались продать трижды

На одном банке финансовые и юридические проблемы Ебралидзе не заканчивались. Сложности были и с другим его бизнесом, в частности, с АО «Талион», входящим в одноименную группу компаний Александра Ебралидзе. Она управляла люксовой гостиницей на Невском проспекте, а также занималась деревообработкой, недвижимостью и ресторанным бизнесом.



Начнем с гостиницы. Строительство отеля Taleon началось в 1993 году с расселения коммуналок в 59-м доме по набережной реки Мойки. Реконструкция закончилась в 2003 году, и в день 300-летия Петербурга отель был торжественно открыт. Позже бизнесмен захотел присоединить к комплексу еще два здания — 15 по Невскому проспекту, дом генерала-полицмейстера Петербурга Чичерина, и дом Косиковского на Большой Морской, 14.

Перестройка гостиницы закончилась в 2009 году. К тому моменту собственный капитал ООО «Талион» оценивался в 2,6 млрд рублей. Как писала «Фонтанка», большую часть прибыли, 53%, Ебралидзе приносил игорный бизнес, доля от сдачи номеров составляла только 12,9%, еще 14,3 — ресторан. Амбиции Ебралидзе не остановил протест градозащитников — он построил на крыше своего отеля бассейн, но интерес к месту пропал вместе с казино в историческом центре.



В 2018 году Ебралидзе заявил, что гостиничный бизнес его больше не интересует. «Сегодня мои основные интересы сосредоточены в сфере деревообработки и мусоропереработки. Это и есть основная причина продажи», — рассказал он тогда «Фонтанке».

С того момента он выставлял Taleon Imperial Hotel на продажу трижды. Последний раз его риелторы просили за отель 20 млрд рублей. Приблизительно эту же сумму тогда инвесторы требовали вернуть за завод Александра Ебралидзе в Тверской области.

И тут в феврале 2020 года суд постановил отобрать у Ебралидзе 9,99% акций АО «Талион» и отдать банку «Санкт-Петербург» за долги. Эти акции использовались в качестве залога по кредитам, которые банк в 2010 году предоставил структурам Ебралидзе на общую сумму в 4 млрд рублей. Деньги надо было вернуть до 22 ноября 2018 года, но бизнесмен этого не сделал. Позже общая сумма требований банка «Санкт-Петербург» к АО «Талион» и его дочке ЗАО «Елисеев Палас Отель» составила 5,5 млрд рублей.



Далее банк потребовал признать обе компании, которыми управляет бизнесмен, банкротами, в апреле 2021 года Куйбышевский райсуд Петербурга взыскал с Ебралидзе 324,8 млн рублей задолженности перед банком «Санкт-Петербург», а в июне Ебралидзе обязали выплатить банку 5,5 млрд рублей.

Заводы

Известен Александр Ебралидзе и как владелец нескольких заводов, в том числе — и так и нереализованного мусорного.

В 2017 компания «Анабасис» Александра Ебралидзе получила участок в 410 тысяч квадратных метров на Волхонском шоссе под строительство мусороперерабатывающего и мусоросортировочного завода.

Тогда сумма инвестиций оценивалась в 4,5 млрд рублей, а сам проект получил статус стратегического. Однако местные жители составили петицию на имя губернатора города, организовали протестную кампанию в соцсетях и провели акцию у администрации Красносельского района. Тогда протестующие опасались, что мусор на заводах начнут сжигать.



Депутат городского Законодательного собрания Роман Коваль, активно выступавший против проекта, тогда сообщил «Фонтанке», что правительственное постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе в Петербурге после протестов жителей отменят. Позже в Смольном заявили, что подбирают для завода новое место.

В марте 2018 года сообщалось, что завод все же может быть построен, на этот раз на полигоне «Новоселки», однако вопрос отложили, пока чиновники обсуждали детали с инвесторами.



Также Александр Ебралидзе владеет деревообрабатывающим заводом «Талион Терра» в Тверской области: предприятие производит клееный брус. Его же холдинг «Талион» в 2017 году открыл и к концу 2018 года вывел на проектную мощность завод по производству OSB-плит «Талион Арбор» тоже под Тверью. Юридически «Талион Арбор» и «Талион Терра» являются филиалами ООО «Современные технологии обработки древесины« (СТОД), на котором еще в 2015 году повисли долговые обязательства в несколько десятков млрд рублей.



Под строительство «Талион Арбор» и модернизацию «Талион Терра» «Внешэкономбанк» выделил в 2017 году 20,7 млрд рублей. В инвест-проекте принял участие и Сбербанк. Долговые обязательства юрлиц Ебралидзе росли, и в 2019 году стало известно, что холдинг бизнесмена «Талион» с кредитами не справляется. 11 апреля банки уведомили «СТОД» о намерении обанкротить компанию. При этом по итогам 2017 года у предприятия накопилось 27 млрд рублей долгосрочных обязательств. Выручка составила 6,2 млрд рублей, а убыток 3,2 млрд.



В 2021 году, когда Ебралидзе уже задержали, «Фонтанка» писала о том, как ВЭБ.РФ пытается вернуть миллиарды, вложенные в производственный бизнес. После задержания деревообрабатывающий завод Ебралидзе балансировал на грани банкротства. В 2021 году фабрика, которая еще недавно показывала выручку под 9 млрд рублей, ушла в убыток.



Про долги за приобретенную под Тверью землю напомнили в мае прошлого года: суд-таки взыскал с Ебралидзе 286,5 млн рублей, а уже в ноябре бизнесмена признали банкротом по иску ВЭБ.РФ, поданному в феврале 2021 года. Общий размер задолженности кредитная организация оценивает в 35 млрд рублей.

Милена Солдатенко, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

