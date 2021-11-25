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Вместе с миллиардером Ебралидзе задержаны бизнесмены Дыговы

Одновременно с миллиардером Александром Ебралидзе задержаны двое бизнесменов, в прошлом тесно связанные с «Констанс-Банком», откуда 5 лет назад пропали около 3 млрд рублей.

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Как сообщает 47news 25 ноября, родные братья Тимур и Эльдар Дыговы были задержаны в тот же день, что и Ебралидзе, в рамках уголовного дела, возбужденного в ГСУ ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Полиция расследует исчезновение 3 млрд рублей из кассы «Констанс-Банка» в 2016 году. Ебралидзе был основным владельцем банка, семья Дыговых была связана с бизнесом. Эльдар Дыгов (в 2003 году — председатель правления банка) и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами ООО «М.Д.Т.», которое к началу 2016 года приобрело 99% «Констанс-Банка». Тимур Дыгов также работал в банке.

В 2016 году, после происшествия в «Констанс-Банке», братья Дыговы занялись бизнесом по добыче камня в Выборгском районе Ленобласти и Карелии. По данным издания, Эльдару принадлежало 20% выборгского ООО «Выборгская горная компания». Сейчас 38% этой компании владеет его супруга Юлия Дыгова, а ещё 20% — знакомая Елена Якконен. С Дыговым-старшим связаны карьерные компании из города Лахденпохья «Каменная Сельга» и «Ладога-Гранит».

Петербургский предприниматель Александр Ебралидзе был задержан Службой экономической безопасности ФСБ Петербурга 24 ноября на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.

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Комментарии (2)

Kostyn
Давайте не будем наивными людьми, все местные питерские богачи, по прежнему выводят свои доходы мимо бюджета города и страны. Все строительные базы, продуктовые базы, автомобильные рынки, все эти организации не платят налогов от слова совсем! А эти налоги ой как нужны нашему городу, учителям, врачам, на ремонт дорог и много куда еще. И это все происходит точно не без поддержки определённых не чистых на руку налоговиков, таможенников, полицейских, чиновников.
БабкаАТС
Их подельники Ушат Помоев и Рулон Обоев - в бегах.
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