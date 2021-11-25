Вместе с миллиардером Ебралидзе задержаны бизнесмены Дыговы

Как сообщает 47news 25 ноября, родные братья Тимур и Эльдар Дыговы были задержаны в тот же день, что и Ебралидзе, в рамках уголовного дела, возбужденного в ГСУ ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».
Полиция расследует исчезновение 3 млрд рублей из кассы «Констанс-Банка» в 2016 году. Ебралидзе был основным владельцем банка, семья Дыговых была связана с бизнесом. Эльдар Дыгов (в 2003 году — председатель правления банка) и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами ООО «М.Д.Т.», которое к началу 2016 года приобрело 99% «Констанс-Банка». Тимур Дыгов также работал в банке.
В 2016 году, после происшествия в «Констанс-Банке», братья Дыговы занялись бизнесом по добыче камня в Выборгском районе Ленобласти и Карелии. По данным издания, Эльдару принадлежало 20% выборгского ООО «Выборгская горная компания». Сейчас 38% этой компании владеет его супруга Юлия Дыгова, а ещё 20% — знакомая Елена Якконен. С Дыговым-старшим связаны карьерные компании из города Лахденпохья «Каменная Сельга» и «Ладога-Гранит».
Петербургский предприниматель Александр Ебралидзе был задержан Службой экономической безопасности ФСБ Петербурга 24 ноября на одной из улиц города. Одновременно начались обыски в нескольких его квартирах и офисах.