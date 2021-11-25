Вместе с миллиардером Ебралидзе задержаны бизнесмены Дыговы

Как сообщает 47news 25 ноября, родные братья Тимур и Эльдар Дыговы были задержаны в тот же день, что и Ебралидзе, в рамках уголовного дела, возбужденного в ГСУ ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».



Полиция расследует исчезновение 3 млрд рублей из кассы «Констанс-Банка» в 2016 году. Ебралидзе был основным владельцем банка, семья Дыговых была связана с бизнесом. Эльдар Дыгов (в 2003 году — председатель правления банка) и его мать Эльвира Дыгова успели побывать совладельцами ООО «М.Д.Т.», которое к началу 2016 года приобрело 99% «Констанс-Банка». Тимур Дыгов также работал в банке.

